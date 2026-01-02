Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persijap Jepara Siap Bikin Persija Jakarta Tersandung di SUGBK, Divaldo Alves: Minimal 1 Poin

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |12:12 WIB
Persijap Jepara Siap Bikin Persija Jakarta Tersandung di SUGBK, Divaldo Alves: Minimal 1 Poin
Persijap Jepara siap bikin Persija Jakarta tersandung di SUGBK pada pekan ke-16 Super League 2025-2026 (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Persijap Jepara siap membuat Persija Jakarta tersandung di pekan ke-16 Super League 2025-2026. Pelatih Divaldo Alves berharap bisa membawa pulang 1 poin ke Bumi Kartini.

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Duel dijadwalkan berlangsung Sabtu 3 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

Persijap Jepara vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Laskar Kalinyamat untuk bangkit. Diketahui, Persijap belum meraih kemenangan sejak mengalahkan Persis Solo (2-1) pada September 2025. 

1. Tantangan Berat

Mereka kini duduk di posisi 17 klasemen dengan koleksi sembilan poin. Tantangan berat akan dihadapi oleh Persijap karena lawan kali ini adalah Persija, tim yang menduduki peringkat tiga klasemen. 

Meski demikian, Alves menegaskan sudah mempersiapkan yang terbaik demi merepotkan Persija. Latihan taktik serta mental sudah matang menjelang pertandingan. 

"Saya melakukan simulasi apa yang bisa terjadi di pertandingan, kami antisipasi. Saya lihat tim kami mental sekarang sudah bagus karena dari pertandingan sebelumnya, memang mental drop," kata Alves dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (2/1/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193132/bojan_hodak_sadar_tak_mudah_bagi_persib_bandung_melakoni_2_kompetisi_sekaligus-iYqj_large.jpg
Persib Bandung Pilih Super League atau AFC Champions League 2? Ini Jawaban Bojan Hodak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/49/3193017/persib_bandung_berharap_bobotoh_patuh_pada_larangan_suporter_tandang-GdNc_large.jpg
Persib Bandung Harap Bobotoh Patuhi Larangan Suporter Tandang: Jangan Hadir di Markas Persik Kediri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/49/3193015/hanif_sjahbandi_memastikan_persija_jakarta_fokus_ke_persijap_jepara_lebih_dulu-JZXI_large.jpg
Hanif Sjahbandi Tegaskan Persija Jakarta Belum Pikirkan Persib Bandung, Fokus Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/49/3193067/fajar_fathur_rahman-CMrg_large.jpg
Kisah Akhir Perjalanan Fajar Fathur Rahman: Pamit dari Borneo FC demi Tantangan Baru
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/51/1662107/jelang-malaysia-open-2026-ganda-putra-tuan-rumah-akui-indonesia-jadi-ancaman-utama-kmz.webp
Jelang Malaysia Open 2026: Ganda Putra Tuan Rumah Akui Indonesia Jadi Ancaman Utama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Pilih Bundesliga ketimbang Serie A, Pengalaman di Italia Jadi Penentu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement