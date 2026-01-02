Persijap Jepara Siap Bikin Persija Jakarta Tersandung di SUGBK, Divaldo Alves: Minimal 1 Poin

Persijap Jepara siap bikin Persija Jakarta tersandung di SUGBK pada pekan ke-16 Super League 2025-2026 (Foto: Media Persija Jakarta)

JAKARTA – Persijap Jepara siap membuat Persija Jakarta tersandung di pekan ke-16 Super League 2025-2026. Pelatih Divaldo Alves berharap bisa membawa pulang 1 poin ke Bumi Kartini.

Laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Duel dijadwalkan berlangsung Sabtu 3 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Laskar Kalinyamat untuk bangkit. Diketahui, Persijap belum meraih kemenangan sejak mengalahkan Persis Solo (2-1) pada September 2025.

1. Tantangan Berat

Mereka kini duduk di posisi 17 klasemen dengan koleksi sembilan poin. Tantangan berat akan dihadapi oleh Persijap karena lawan kali ini adalah Persija, tim yang menduduki peringkat tiga klasemen.

Meski demikian, Alves menegaskan sudah mempersiapkan yang terbaik demi merepotkan Persija. Latihan taktik serta mental sudah matang menjelang pertandingan.

"Saya melakukan simulasi apa yang bisa terjadi di pertandingan, kami antisipasi. Saya lihat tim kami mental sekarang sudah bagus karena dari pertandingan sebelumnya, memang mental drop," kata Alves dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (2/1/2026).