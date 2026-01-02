Hanif Sjahbandi Tegaskan Persija Jakarta Belum Pikirkan Persib Bandung, Fokus Persijap Jepara

Hanif Sjahbandi memastikan Persija Jakarta fokus ke Persijap Jepara lebih dulu (Foto: Instagram/@hanifsjahbandi)

GELANDANG Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi, menegaskan timnya saat ini belum memikirkan laga kontra Persib Bandung. Sebab, fokus sepenuhnya tercurah ke Persijap Jepara.

Duel Persija melawan Persib akan tersaji dalam pekan ke-17 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026. Namun, kedua tim harus lebih dulu melakoni pekan ke-16 Super League 2025-2026.

Persija akan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 3 Januari 2026. Sedangkan, Persib bertandang ke markas Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada Senin 5 Januari.

1. Persijap Jepara Dulu

Hanif mengatakan Persija harus menuntaskan lebih dahulu laga melawan Persijap. Macan Kemayoran pastinya akan berusaha meraih kemenangan di kandang karena sebagai modal untuk melawan Persib.

"Sekarang di depan Persijap. Jadi saya fokus Persijap. Setelah itu baru kami bicara nanti setelahnya," kata Hanif, dikutip Jumat (2/1/2026).

Pemain berposisi gelandang itu menyatakan senang dengan kebangkitan Persija setelah menang 3-0 atas Bhayangkara FC pada Senin 29 Desember 2025. Pasalnya, pada pekan sebelumnya, tim asuhan Mauricio Souza tersebut menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang.