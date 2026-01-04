Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs PSBS Biak: Misi Wbeymar Angulo Geser Persib Bandung di Klasemen Sementara Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |05:46 WIB
Malut United vs PSBS Biak: Misi Wbeymar Angulo Geser Persib Bandung di Klasemen Sementara Super League 2025-2026
Wbeymar Angulo ingin bawa Malut United menang atas PSBS Biak. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

GELANDANG Malut United Wbeymar Angulo menegaskan laga melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Minggu (4/1/2026) pukul 13.30 WIB atau 15.30 WIT tidak akan mudah. Karena itu, ia meminta Yakob Sayuri dan kawan-kawan untuk mengeluarkan performa terbaik di laga nanti siang.

“Pertandingan melawan PSBS Biak tidak akan berjalan mudah. Semua pemain harus siap untuk berjuang meraih kemenangan,” kata Wbeymar Angulo.

1. Malut United Berada di Papan Atas Klasemen Sementara Super League 2025-2026

Malut United bersaing di jalur juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
Malut United bersaing di jalur juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Angulo menyebut kondisi di papan klasemen tidak memengaruhi mentalitas Malut United dalam menatap pertandingan melawan PSBS Biak. Malut United saat ini duduk di posisi empat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 31 angka, terpaut tiga poin dari Persib Bandung di tangga ketiga.

Jika menang atas PSBS Biak, Malut United akan naik ke posisi tiga dengan 34 poin. Meski memiliki poin sama, Malut United berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Persib Bandung.

"Pemain sudah bekerja keras dalam sesi latihan. Kami tetap harus fokus pada laga yang tidak akan berjalan mudah ini,” kata pemegang 10 caps bersama Timnas Armenia ini.

2. Tren Positif Malut United

Gustavo Franca dan kawan-kawan memiliki riwayat 9 kemenangan, 4 seri, dan 2 kekalahan dari 15 laga. Kondisi ini membuat Malut United berada dalam mental terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193438/mauricio_souza-BJNy_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Mauricio Souza Akui Belum Pelajari Permainan Pangeran Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193435/jordi_amat-WvG8_large.jpg
Demi Siap Hadapi Persib Bandung, Persija Jakarta Sengaja Simpan Maxwell Souza dan Jordi Amat saat Lawan Persijap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193419/madura_united_vs_persebaya_surabaya-JAYF_large.jpg
Hasil Madura United vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/49/3193390/persija_jakarta_vs_persijap_jepara-ebgF_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Sukses Salip Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Juara Lagi, Bos Dorna Sebut MotoGP Kini Hidup Kembali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement