Malut United vs PSBS Biak: Misi Wbeymar Angulo Geser Persib Bandung di Klasemen Sementara Super League 2025-2026

GELANDANG Malut United Wbeymar Angulo menegaskan laga melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Minggu (4/1/2026) pukul 13.30 WIB atau 15.30 WIT tidak akan mudah. Karena itu, ia meminta Yakob Sayuri dan kawan-kawan untuk mengeluarkan performa terbaik di laga nanti siang.

“Pertandingan melawan PSBS Biak tidak akan berjalan mudah. Semua pemain harus siap untuk berjuang meraih kemenangan,” kata Wbeymar Angulo.

1. Malut United Berada di Papan Atas Klasemen Sementara Super League 2025-2026

Malut United bersaing di jalur juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Angulo menyebut kondisi di papan klasemen tidak memengaruhi mentalitas Malut United dalam menatap pertandingan melawan PSBS Biak. Malut United saat ini duduk di posisi empat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 31 angka, terpaut tiga poin dari Persib Bandung di tangga ketiga.

Jika menang atas PSBS Biak, Malut United akan naik ke posisi tiga dengan 34 poin. Meski memiliki poin sama, Malut United berhak menempati posisi lebih baik karena unggul head-to-head atas Persib Bandung.

"Pemain sudah bekerja keras dalam sesi latihan. Kami tetap harus fokus pada laga yang tidak akan berjalan mudah ini,” kata pemegang 10 caps bersama Timnas Armenia ini.

2. Tren Positif Malut United

Gustavo Franca dan kawan-kawan memiliki riwayat 9 kemenangan, 4 seri, dan 2 kekalahan dari 15 laga. Kondisi ini membuat Malut United berada dalam mental terbaik.