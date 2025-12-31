Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Taufik Rustam Cetak Gol Perdana di Super League, Mimpi Antar Malut United Juara Liga Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |17:05 WIB
Kisah Taufik Rustam Cetak Gol Perdana di Super League, Mimpi Antar Malut United Juara Liga Indonesia!
Taufik Rustam menggeliat bersama Malut United di Super League 2025-2026. (Foto: Malut United)
A
A
A

TAUFIK Rustam mengukir sejarah saat Malut United mengalahkan Borneo FC 3-2 dalam laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu 28 Desember 2025 siang WIB.  Memulai penampilan dari bangku cadangan, pemuda asli Ternate itu mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kali pada menit ke-69.

Gol itu tak hanya menjadi penyama kedudukan. Tetapi, mengubah alur permainan hingga akhirnya Laskar Kie Raha -julukan Malut United- menutup laga dengan kemenangan.

Taufik Rustam menggeliat bersama Malut United. (Foto: Malut United)
Taufik Rustam menggeliat bersama Malut United. (Foto: Malut United)

“Alhamdulillah, senang rasanya bisa mencetak gol perdana untuk Malut United di rumah sendiri. Walau kali ini hanya bermain selama 28 menit, saya bersyukur dapat memaksimalkan kesempatan yang diberikan dengan baik,” kata Taufik Rustam.

1. Kepercayaan Diri Taufik Rustam Meningkat

Bagi Taufik Rustam, gol tersebut telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Penyerang berusia 20 tahun itu juga merasa hasrat terus menyarangkan bola ke gawang lawan semakin bertambah.

“Gol ini begitu penting untuk saya karena membuat saya lebih percaya diri lagi ketika bermain. Insya Allah, saya juga akan berusaha untuk terus mencetak gol,” kata Taufik Rustam.

Musim ini, Taufik Rustam telah mencatatkan 4 penampilan dengan total 133 menit bermain. Torehan 1 gol dan 1 assist dikoleksi pemain kelahiran 21 Februari 2005 tersebut.

Adapun satu assist dibuat Taufik Rustam saat Malut United mengalahkan PSM Makassar 1-0 pekan lalu. Umpan lambungnya diselesaikan dengan apik oleh David Da Silva yang juga menjadi catatan assist pertamanya bersama Laskar Kie Raha.

“Saya merasa performa saya terus berkembang. Tetapi, itu belum cukup. Masih banyak yang harus saya tingkatkan ke depannya. Saya ingin menjalani proses ini tahap demi tahap dan tetap rendah hati,” ucap Taufik Rustam.

 

Halaman:
1 2
      
