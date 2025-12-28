Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Dihajar Malut United 2-3, Persija Jakarta Intip Peluang Pangkas Selisih Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |22:30 WIB
Borneo FC Dihajar Malut United 2-3, Persija Jakarta Intip Peluang Pangkas Selisih Poin
Asisten pelatih Persija Jakarta Ricky Nelson berharap dapat memangkas selisih poin dengan Borneo FC (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Persija Jakarta mendapat angin segar usai Borneo FC dikalahkan Malut United 2-3 pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026. Mereka pun bertekad untuk memangkas selisih poin.

Sesuai jadwal, Persija akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. Laga ini juga sekaligus menjadi momentum bagi Macan Kemayoran untuk merangsek naik ke posisi ketiga klasemen Super League 2025-2026. 

1. Ambil 3 Poin

Malut United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Persija saat ini duduk di peringkat keempat dengan raihan 29 poin dari 14 laga. Mereka hanya terpaut dua poin dari Malut United, serta berjarak lima angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang berada di peringkat 1-2. 

Borneo FC sendiri baru saja tersandung usai kalah 2-3 dari Malut United. Oleh karena itu, asisten pelatih Ricky Nelson tak ingin menyia-nyiakan laga kontra Bhayangkara FC.

"Ya pasti kami berharap selalu bisa bermain di Jakarta. Itulah poinnya supaya kami bisa kejar. Dengan Borneo kalah di Malut tadi, ini juga memberikan kesempatan buat kami. Kalau kami menang besok, poinnya tidak akan jauh," ujar Ricky dalam jumpa pers jelang laga di SUGBK, Minggu (28/12/2025). 

"Yang harus kami lakukan adalah selalu ambil poin penuh di kandang. Supaya nanti memasuki putaran kedua jaraknya tidak terlalu jauh. Semua tim masih punya kesempatan untuk bisa sampai ke atas," imbuh pria berusia 45 tahun itu.

 

