HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Tanpa Mauricio Souza, Macan Kemayoran Pede Petik 3 Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |19:20 WIB
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Tanpa Mauricio Souza, Macan Kemayoran <i>Pede</i> Petik 3 Poin
Persija Jakarta akan berlaga melawan Bhayangkara FC tanpa pelatih Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta akan berlaga melawan Bhayangkara FC tanpa pelatih Mauricio Souza. Namun, mereka tetap percaya diri dapat merebut 3 poin.

Sesuai jadwal, duel Persija Jakarta vs Bhayangkara FC digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 29 Desember 2025 pukul 19.00 WIB. Kemenangan wajib diraih Macan Kemayoran guna memanaskan papan atas klasemen Super League 2025-2026.

Arema FC vs Persija Jakarta

Tapi sayangnya, Persija dipastikan tidak akan didampingi Souza di pinggir lapangan. Juru taktik asal Brasil itu absen karena akumulasi 3 kartu kuning.

1. Tidak Menyurutkan Semangat

Asisten pelatih Ricky Nelson akan menggantikan peran Souza di pinggir lapangan. Ia menegaskan situasi tersebut tidak menyurutkan semangat Jordi Amat cs. Menurutnya, tim telah melakukan persiapan dengan sangat baik pasca kekalahan 0-1 dari Semen Padang FC. 

“Kami senang sekali bisa kembali ke GBK, setidaknya ini kandang kami. Dan dari pelatih kepala, sampaikan, kami akan berjuang selama hampir setelah libur,” kata Ricky dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025). 

“Kami mempersiapkan untuk laga menghadapi Bhayangkara setelah kemarin kami tidak dapat poin di Semen Padang, kami kembali latihan, persiapan buat Bhayangkara,” imbuhnya.

Ricky menegaskan seluruh pemain dalam mode siap tempur. Pria berusia 45 tahun itu optimistis timnya dapat mengalahkan Bhayangkara FC pada pertandingan besok malam. 

"Dan semua (pemain) siap untuk kembali mengambil 3 poin di GBK. Semoga pertandingan besok semangatnya bagus, Jakmania banyak yang datang sehingga kami bisa dapat 3 poin kembali dan terus bersaing di atas," tegas Ricky.

 

