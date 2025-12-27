Bojan Hodak Minta Tak Ada Flare saat Persib Bandung vs PSM Makassar, demi Laga Kontra Persija Jakarta

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta kepada Bobotoh untuk tidak menyalakan flare saat menjamu PSM Makassar di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Sebab, di laga kandang berikutnya, mereka akan menghadapi Persija Jakarta.

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar merupakan matchday 15 Super League 2025-2026. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Denda

Hodak tak ingin flare tersebut membuat Persib kembali didenda hingga berimbas pada laga kandang selanjutnya. Apalagi, kehadiran Bobotoh sangat penting dalam setiap pertandingan.

“Ketika stadion penuh maka kami seolah memiliki satu pemain tambahan. Dan ketika tim tamu datang ke sini, mereka tidak nyaman saat bermain. Yang mana itu bagus bagi kami, ketika bermain di kandang,” kata Hodak, dikutip Sabtu (27/12/2025).

“Dalam 1-2 bulan terakhir kami begitu mendominasi. Alasannya karena banyaknya suporter yang hadir,” sambung pria asal Kroasia tersebut.