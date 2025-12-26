Kisah Gelandang Muda Persija Jakarta Figo Dennis, Debut Starter Pahit saat Lawan Semen Padang

KISAH gelandang muda Persija Jakarta, Figo Dennis, menarik diulas. Dia menjalani debut starter yang pahit saat melawan Semen Padang.

Figo harus terkena kartu merah ketika pertandingan baru memasuki menit ke-37. Persija pun harus tumbang pada laga itu.

1. Kartu Merah

Figo terlihat oleh wasit melakukan pelanggaran keras kepada pemain Semen Padang. Momen itu terjadi ketika Figo sudah mendapatkan kartu kuning. Wasit pun tak memberi ampun, pemain berusia 19 tahun itu diusir keluar setelah mendapat kartu kuning kedua.

Selain Figo, Persija juga harus kehilangan Fabio Calonego pada menit 90+6 karena kartu merah. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- pun harus puas menelan kekalahan dari Semen Padang 0-1 dalam laga yang digelar di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin 22 Desember 2025.