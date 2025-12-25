Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rizky Ridho Desak Persija Jakarta Fokus Lawan Bhayangkara FC: 3 Poin Harga Mati!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |02:19 WIB
Rizky Ridho Desak Persija Jakarta Fokus Lawan Bhayangkara FC: 3 Poin Harga Mati!
Rizky Ridho mendesak Persija Jakarta fokus melawan Bhayangkara FC (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KAPTEN Persija Jakarta, Rizky Ridho, berharap seluruh tim fokus menatap pekan ke-15 Super League 2025-2026 melawan Bhayangkara FC. Tiga poin menjadi harga mati!

Macan Kemayoran sedang dalam kondisi kurang baik. Sebab, mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Senin 22 Desember 2025 malam WIB.

1. Tidak Sesuai Harapan

Semen Padang vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Ridho mengatakan kekalahan timnya dari Semen Padang tidak sesuai harapan. Ia menegaskan Persija akan berusaha bangkit agar dapat kembali ke tren kemenangan.

"Ke depan, kami harus fokus untuk pertandingan selanjutnya," kata Ridho, dikutip Kamis (25/12/2025).

Pemain asal Surabaya itu menegaskan tim asuhannya akan berbenah dengan kekalahan di kandang Semen Padang. Langkah itu agar Persija dapat lebih baik lagi saat menjamu Bhayangkara FC.

"Saya hanya ingin mengatakan satu hal: ketika pemain melakukan kesalahan, kita harus belajar darinya dan melakukan evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik,” tandas Ridho.

 

