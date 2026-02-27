Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Penyelamatan Yoo Jae-hoon: Mantan Asisten Shin Tae-yong Siap Angkat Persijap Jepara dari Zona Degradasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |20:01 WIB
Misi Penyelamatan Yoo Jae-hoon: Mantan Asisten Shin Tae-yong Siap Angkat Persijap Jepara dari Zona Degradasi
Pelatih kiper Persijap Jepara, Yoo Jae-hoon. (Foto: Instagram/pace_yoojaehoon)
A
A
A

JEPARA – Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, Yoo Jae-hoon, membagikan kisahnya yang kini bertekad membawa Persijap Jepara bertahan di kasta tertinggi Tanah Air, Super League. Langkah ini ia ambil di tengah kondisi tim Laskar Kalinyamat yang sedang terpuruk dalam persaingan musim 2025-2026 ini.

Persijap saat ini masih tertahan di zona degradasi, tepatnya pada posisi ke-16 dengan koleksi 18 poin. Raihan tersebut didapat dari catatan lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan 14 kekalahan yang membuat posisi mereka kian kritis.

1. Alasan Memilih Laskar Kalinyamat

Yoo Jae-hoon kini resmi menjadi bagian dari jajaran staf pelatih Persijap Jepara. Sebenarnya, ia menjelaskan bahwa sebelum menerima tawaran Laskar Kalinyamat, ada juga pinangan dari sesama tim Super League lainnya.

Berdasarkan pertimbangan keluarga, pria asal Korea Selatan ini akhirnya lebih memilih Persijap. Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan yang sangat matang dan ketat.

"Lima tahun di Timnas Indonesia, saya benar-benar sibuk dan sering meninggalkan keluarga. Saya sudah diskusi dengan keluarga dan mereka mendukung saya untuk kembali ke lapangan," ungkap Jae-hoon dilansir dari laman i.League, Jumat (27/2/2026).

Yoo Jae-hoon
Yoo Jae-hoon

2. Menikmati Tantangan di Luar Zona Nyaman

Pria berusia 42 tahun itu tidak mempermasalahkan posisi Persijap yang tengah berjuang lepas dari degradasi agar bisa bertahan di Super League. Baginya, situasi sulit tersebut justru menjadi tantangan tersendiri dalam karier kepelatihannya.

 

Halaman:
1 2
      
