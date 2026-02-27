Jan Olde Riekerink Buka Suara soal Misteri Absennya Ivar Jenner di Laga Persita Tangerang vs Dewa United

TANGERANG – Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, secara mengejutkan tidak dilibatkan saat timnya, Dewa United, memetik kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang. Pemain naturalisasi tersebut hanya terlihat duduk di tribun penonton tanpa masuk dalam daftar susunan pemain (DSP).

Pertemuan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis 26 Februari 2026 kemarin. Laga itu tersaji dalam pekan ke-23 Super League 2025-2026.

1. Bukan Masalah Fisik

Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengatakan Ivar Jenner abseb bukan karena mengalami cedera sehingga tidak masuk skuad. Hanya saja, Jan Olde tidak memberikan alasan detail terkait pemain itu tidak dilibatkan dalam laga tersebut.

Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

"Tidak ada, hari ini dia hanya tidak masuk skuad. Tidak ada masalah yang serius (cedera)," kata Jan Olde Riekerink usai laga.

Pelatih asal Belanda itu mengatakan Ivar punya peluang akan memperkuat Dewa United dalam laga-laga selanjutnya. Hal itu jika dibutuhkan dalam skema permainan skuad Banten Warriors—julukan Dewa United.