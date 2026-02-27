Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bahagianya Tangan Kanan Bojan Hodak Lihat Persib Bandung Bantai Madura United 5-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:39 WIB
Bahagianya Tangan Kanan Bojan Hodak Lihat Persib Bandung Bantai Madura United 5-0
Tangan kanan Bojan Hodak bahagia lihat Persib Bandung menghajar Madura United 5-0 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, sangat senang melihat Maung Bandung menang telak 5-0 atas Madura United pada lanjutan Super League 2025-2026. Pun begitu, jalannya laga disebut tidak mudah.

Persib menang telak 5-0 saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis 26 Februari 2026 malam WIB. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Ramon Tanque (13’, 33’), Uilliam Barros (45+2’), Andrew Jung (80’), dan Frans Putros (89’). 

1. Sangat Senang

Ramon Tanque menggila saat Persib Bandung unggul 3-0 atas Madura United persib

Tolic sangat bahagia karena Persib bisa meraih kemenangan dalam laga krusial tersebut. Terlebih, skuad Pangeran Biru tidak didampingi Hodak dari pinggir lapangan. 

“Kami sangat senang dengan kemenangan ini,” ujar Tolic dalam konferensi pers usai pertandingan, dikutip Jumat (27/2/2026). 

2. Tidak Mudah

Meski begitu, pria asal Kroasia tersebut mengakui pertandingan tidak berjalan mudah. Menurutnya, gol cepat Persib merupakan titik penting di balik kemenangan telak atas Madura United. 

“Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama kami mencetak gol pada waktu yang tepat. Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang,” ucap Tolic.

 

Halaman:
1 2
      
