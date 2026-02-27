Persib Bandung Hajar Madura United 5-0, Beckham Putra: Modal Tandang ke Persebaya Surabaya

Kemenangan telak 5-0 atas Madura United jadi modal Persib Bandung ke markas Persebaya Surabaya (Foto: I.League)

BANDUNG – Beckham Putra begitu puas dengan kemenangan telak 5-0 atas Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Menurutnya, hasil positif itu jadi modal berharga jelang tandang ke Persebaya Surabaya.

Persib menang telak 5-0 saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 26 Februari 2026 malam WIB. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Ramon Tanque (13’, 33’), Uilliam Barros (45+2’), Andrew Jung (80’), dan Frans Putros (89’).

1. Modal

Kemenangan ini, kata Beckham, menjadi modal berharga Persib untuk melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 2 Maret 2026. Terlebih, Pangeran Biru menjalani laga tandang.

“Kemenangan ini jadi modal bagus untuk pertandingan selanjutnya lawan Persebaya karena kami away dan kami bisa cetak lima gol,” kata Beckham dilansir dari laman I.League, Jumat (27/2/2026).

Pemain berlabel Timnas Indonesia itu berharap Persib dapat menjaga tren positifnya. Bahkan, Beckham ingin Pangeran Biru menang dengan jumlah gol banyak saat melawan Persebaya.

“Semoga pertandingan selanjutnya bisa cetak banyak gol juga dan kami bisa membawa tiga poin ke Bandung,” tukas Etam -sapaan akrabnya.