Komentar Thom Haye Lihat Persija Jakarta Kalah dari Semen Padang 0-1

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, mengomentari kekalahan Persija Jakarta dengan skor 0-1 dari Semen Padang di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Apalagi, hasil itu membuat Maung Bandung dipastikan duduk di posisi 2 klasemen.

Persija kalah 0-1 dari Semen Padang pada laga yang digelar di Stadion H Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin 22 Desember 2025 malam WIB. Kekalahan itu membuat Macan Kemayoran tertahan di posisi 3 dengan 29 poin.

1. Terus Menang

Haye mengaku sempat mengutarakan beberapa pekan lalu Persib juga akan berpeluang menggeser Borneo FC yang kini menempati puncak klasemen. Apalagi, saat ini kedua tim berselisih 3 poin.

“Tapi ini bukan bagaimana melihat tim lain. Tapi jika kami bisa terus menang, itu yang paling penting,” ujar Haye di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/12/2025).

2. Geser Borneo FC

Gelandang Timnas Indonesia itu percaya diri Persib bisa menggeser Borneo FC. Sebab, ia merasa permainan timnya semakin hari semakin membaik.

“Semua tahu mengenai (kekalahan Persib dari) Malut (United), tetapi kami bisa menunjukkannya lagi dengan meraih kemenangan (atas Bhayangkara FC),” papar Haye.

“Jika kami bisa terus menang, bisa dilihat kami semakin dekat dan kami akan terus melakukannya. Jadi pada akhirnya kami bisa berada di puncak,” tegas pria berusia 30 tahun itu.

Persib sendiri duduk di posisi 2 dengan 31 poin. Kans menggeser Borneo FC cukup terbuka karena Pesut Etam akan bertandang ke markas Malut United pada Minggu 28 Desember 2025 siang WIB.