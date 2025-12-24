Ketajaman Ramon Tanque Kembali, Bojan Hodak Puji Produktivitas Lini Depan Persib Bandung

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak dapat menyembunyikan rasa puasnya melihat kebangkitan Ramon Tanque yang kian menjanjikan di kompetisi Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku sangat lega karena kini Maung Bandung memiliki deretan ujung tombak yang kompetitif dan siap menebar ancaman di setiap pertandingan.

Ramon Tanque sempat mengalami kebuntuan di awal musim Super League 2025-2026. Namun perlahan, striker asal Brasil itu mulai menunjukkan taringnya bersama Persib Bandung melalui rentetan performa impresif dalam beberapa laga terakhir.

Teranyar, Ramon Tanque menjadi aktor penting dalam kemenangan Persib Bandung saat melumat Bhayangkara FC 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 21 Desember 2025 lalu. Penyerang berusia 27 tahun itu memborong seluruh gol kemenangan bagi tim kebanggaan Jawa Barat tersebut.

1. Motivasi Tanpa Tekanan Berlebihan

Sebagai pelatih, Hodak mengaku tidak pernah memberikan tekanan berlebih kepada Ramon Tanque saat sang pemain mengalami paceklik gol. Pendekatan persuasif tersebut terbukti jitu karena kini pemain jangkung asal Brasil itu mulai kembali menemukan sentuhan emasnya.

"Saya tidak pernah mengultimatum apapun terhadapnya. Sejak pertandingan awal dia belum juga bisa mencetak gol, saya dan kami semua terus memberikan motivasi terhadapnya. Dia bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkannya," kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (24/12/2025).

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Tak hanya itu, Hodak pun merasa senang karena semua penyerang yang dimiliki Persib Bandung telah menunjukkan performa apik, baik di Super League maupun AFC Champions League Two. Selain Ramon Tanque, nama-nama seperti Andrew Jung dan Uilliam Barros sudah lebih dulu menunjukkan ketajamannya.