Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ketajaman Ramon Tanque Kembali, Bojan Hodak Puji Produktivitas Lini Depan Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |02:01 WIB
Ketajaman Ramon Tanque Kembali, Bojan Hodak Puji Produktivitas Lini Depan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Ramon Tanque. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak dapat menyembunyikan rasa puasnya melihat kebangkitan Ramon Tanque yang kian menjanjikan di kompetisi Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku sangat lega karena kini Maung Bandung memiliki deretan ujung tombak yang kompetitif dan siap menebar ancaman di setiap pertandingan.

Ramon Tanque sempat mengalami kebuntuan di awal musim Super League 2025-2026. Namun perlahan, striker asal Brasil itu mulai menunjukkan taringnya bersama Persib Bandung melalui rentetan performa impresif dalam beberapa laga terakhir.

Teranyar, Ramon Tanque menjadi aktor penting dalam kemenangan Persib Bandung saat melumat Bhayangkara FC 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 21 Desember 2025 lalu. Penyerang berusia 27 tahun itu memborong seluruh gol kemenangan bagi tim kebanggaan Jawa Barat tersebut.

1. Motivasi Tanpa Tekanan Berlebihan

Sebagai pelatih, Hodak mengaku tidak pernah memberikan tekanan berlebih kepada Ramon Tanque saat sang pemain mengalami paceklik gol. Pendekatan persuasif tersebut terbukti jitu karena kini pemain jangkung asal Brasil itu mulai kembali menemukan sentuhan emasnya.

"Saya tidak pernah mengultimatum apapun terhadapnya. Sejak pertandingan awal dia belum juga bisa mencetak gol, saya dan kami semua terus memberikan motivasi terhadapnya. Dia bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkannya," kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (24/12/2025).

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Tak hanya itu, Hodak pun merasa senang karena semua penyerang yang dimiliki Persib Bandung telah menunjukkan performa apik, baik di Super League maupun AFC Champions League Two. Selain Ramon Tanque, nama-nama seperti Andrew Jung dan Uilliam Barros sudah lebih dulu menunjukkan ketajamannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191487/yudai_yamamoto_resmi_jadi_wasit_tetap_di_super_league-Tw4v_large.jpg
PSSI Kontrak Permanen Yudai Yamamoto, Jadi Wasit Asing Full-Time Pertama di Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191430/federico_barba-mbOI_large.jpg
Media Italia Bocorkan Federico Barba Bakal Gabung Pescara, Fans Persib Bandung Siap-Siap Sakit Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191423/para_pemain_timnas_indonesia-UOks_large.jpg
3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026, Nomor 1 Segera Merapat ke Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191407/bernardo_tavares-2SBW_large.jpg
Resmi! Persebaya Surabaya Tunjuk Bernardo Tavares sebagai Pelatih Baru
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659151/medina-warda-aulia-pecatur-andalan-bekasi-ini-borong-3-medali-di-sea-games-2025-mqc.webp
Medina Warda Aulia, Pecatur Andalan Bekasi Ini Borong 3 Medali di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/cristiano_ronaldo_georgina_rodriguez.jpg
Liburan Ala Raja! Cristiano Ronaldo Beli Dua Properti Eksklusif di Pulau Pribadi Laut Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement