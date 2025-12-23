Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Italia Bocorkan Federico Barba Bakal Gabung Pescara, Fans Persib Bandung Siap-Siap Sakit Hati

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |12:46 WIB
Media Italia Bocorkan Federico Barba Bakal Gabung Pescara, Fans Persib Bandung Siap-Siap Sakit Hati
Pemain Persib Bandung, Federico Barba. (Foto: Laman resmi Persib)
BANDUNG – Kabar mengejutkan datang dari jantung pertahanan Persib Bandung. Bek tengah Persib, Federico Barba, dilaporkan tengah menjadi bidikan utama klub kasta kedua Liga Italia, Pescara Calcio.

Rumor ini mencuat tepat setelah Barba merayakan kemenangan manis bersama Maung Bandung dan merasakan atmosfer luar biasa dari para pendukung setia, Bobotoh. Hal itu membuktikan Bobotoh sudah sangat jatuh hati dengan bek asal Italia tersebut.

Spekulasi kepindahan sang bek pertama kali diembuskan oleh jurnalis Italia, Manuel De Luca, melalui akun X pribadinya. De Luca mengklaim kesepakatan peminjaman pemain berusia 32 tahun tersebut telah mencapai kata sepakat.

“Bursa transfer Pescara: Federico Barba telah selesai. Mantan pemain Benevento ini datang dengan status pinjaman dari Persib,” tulis Manuel De Luca di akun X pribadinya, dikutip Selasa (23/12/2025).

1. Detail Kontrak dan Ambisi Pescara

Sebelumnya, media Italia Il Centro, memberikan rincian lebih dalam mengenai struktur tawaran tersebut. Pescara kabarnya mengajukan proposal peminjaman dengan syarat kewajiban untuk dipermanenkan.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Namun, klausul tersebut hanya akan aktif apabila klub berjuluk I Delfini itu berhasil menyelamatkan diri dari degradasi ke Serie C. Saat ini, Pescara memang tengah terseok-seok di dasar klasemen Serie B dengan raihan 13 poin dari 17 laga.

Pengalaman Barba yang pernah membela AS Roma, Benevento, hingga Como dianggap sebagai solusi instan untuk menambal lubang di lini belakang mereka. Meski masih terikat kontrak selama dua setengah tahun di Bandung, keinginan sang pemain untuk kembali ke negara asalnya disebut-sebut menjadi faktor pendorong munculnya tawaran ini.

 

