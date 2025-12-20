Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Federico Barba Ingin Persib Bandung Sapu Bersih 4 Laga Sisa di Putaran Pertama Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |19:19 WIB
Federico Barba Ingin Persib Bandung Sapu Bersih 4 Laga Sisa di Putaran Pertama Super League 2025-2026
Federico Barba berharap Persib Bandung bisa memenangi empat laga tersisa di putaran pertama Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Federico Barba ingin Persib Bandung menyapu bersih empat laga tersisa di putaran pertama Super League 2025-2026. Hal itu bisa dimulai dengan pertandingan pekan ke-14 menghadapi Bhayangkara FC.

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Sepak mulai dijadwalkan Minggu 21 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

1. Tidak Mudah

Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Barba mengakui tidak mudah mengalahkan Bhayangkara FC. Sebab, tim berjuluk The Guardians itu merupakan kesebelasan yang bagus. 

“Mereka sangat rapi dan rapat, ini tidak akan mudah untuk kami. Tapi kami harus menang, seluruh pertandingan, kami harus berusaha untuk menggapai tiga poin dan memang itu yang kami inginkan,” ujar Barba, Sabtu (20/12/2025).

Bek bernomor punggung 93 itu mengaku memiliki tekad untuk bisa menyapu bersih empat laga sisa di putaran pertama Super League 2025-2026 ini. Usai melawan Bhayangkara FC, mereka berhadapan dengan PSM Makassar, Persik Kediri, dan Persija Jakarta.

“Persib harus menang di setiap pertandingan, jadi tentu kami ingin meraih apa yang kami inginkan. Sekarang kami bisa fokus berlatih karena ada waktu jeda selama satu pekan,” ujar Barba.

“Ini tidak seperti di bulan lalu ketika kami harus memainkan jadwal padat dan bertanding berturut-turut dengan jeda yang singkat. Sekarang kami bisa punya waktu untuk bekerja dan berlatih di sisa putaran pertama ini,” tukas pria asal Italia itu.

 

