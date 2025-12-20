Jelang Persib Bandung vs Bhayangkara FC: Tim Lawan Seret Gol, Bojan Hodak Pantang Anggap Remeh

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sadar Bhayangkara FC sedang seret gol di Super League 2025-2026. Namun, ia pantang menganggap remeh jelang pertemuan kedua tim.

Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC itu merupakan matchday 14 Super League 2025-2026. Duel akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 21 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

1. Waktu Ideal

Hodak mengakui Persib memiliki waktu yang ideal dalam melakukan persiapan. Sebab, laga terakhir mereka adalah melawan Malut United di Ternate pada 14 Desember 2025.

“Pertandingan besok datang dengan masa jeda yang ideal karena kami tidak perlu bertanding dengan waktu persiapan yang hanya tiga hari di antara pertandingan,” kata Hodak di Stadion GBLA, Sabtu (20/12/2025).

“Jadi sekarang kami mempunyai waktu untuk beristirahat, waktu untuk mengubah (pikiran), memulai lagi persiapan,” tukas pria asal Kroasia itu.

2. Rapat

Meski demikian, Hodak tak mau meremehkan Bhayangkara FC. Sebab lawannya itu merupakan tim yang sangat rapat dalam segi pertahanan meski mengalami kesulitan dalam mencetak gol.