Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025

PEMAIN Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, mengungkap penyebab dirinya gagal gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2025. Ia mengatakan gagal bergabung karena tidak dilepas sang klub, Port FC.

“Saya sebenarnya hampir deal ke Persib Bandung. Tapi, klub saya (Port FC) tidak mau lepas. Berarti saya pemain penting di dalam tim,” kata Asnawi Mangkualam di channel YouTube Greg Nwokolo bertajuk GOAT.

1. Asnawi Mangkualam Hampir Gabung Persib Bandung

Setelah mendatangkan Thom Haye dan Eliano Reijnders, Persib Bandung kencang dikabarkan akan mengamankan dua pemain Timnas Indonesia lain, yakni Joey Pelupessy (Lommel SK) dan Asnawi Mangkualam (Port FC).

Namun, kabar di atas menguap begitu saja, sampai akhirnya Asnawi Mangkualam membenarkan isu di atas. Saat ini, Asnawi Mangkualam masih terikat kontrak bersama sang klub, Port FC, hingga 30 Juni 2029.

Bersama Port FC, Asnawi Mangkualam berstatus pemain andalan. Musim ini saja, ia telah 16 kali tampil di Liga 1 Thailand 2025-2026 dengan koleksi tiga assist.

Jika terus tampil apik bersama Port FC, peluang Asnawi Mangkualam comeback ke Timnas Indonesia sangat besar. Terlebih calon pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dikenal menyukai pemain dengan karakter pekerja keras seperti Asnawi Mangkualam.