Marc Klok Kembali Berlatih, Skuad Persib Bandung Komplet Jelang Hadapi PSM Makassar

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, senang melihat skuadnya komplet jelang menghadapi PSM Makassar di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Apalagi, sang kapten Marc Klok sudah kembali ikut latihan.

Persib mulai memanaskan mesinnya kembali usai membungkam Bhayangkara FC pada akhir pekan. Tim berjuluk Maung Bandung itu kini fokus menatap laga kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu 27 Desember 2025.

1. Tidak Ada Cedera

Hodak memastikan tidak ada pemain yang mengalami cedera pada laga kontra Bhayangkara FC. Justru saat ini skuadnya dalam kondisi bugar dan mendapat amunisi tambahan karena Klok telah bergabung latihan setelah sebelumnya absen.

"Kemenangan adalah recovery terbaik. Jadi bagi kami, setelah enam pertandingan dalam jeda yang singkat” kata Hodak, dikutip dari laman resmi Persib, Rabu (24/12/2025).

“Kini ada waktu selama satu pekan untuk melakukan persiapan dan semuanya melakukan pemulihan dengan baik," imbuhnya.