Malut United Pepet Persib Bandung Usai Bungkam Borneo FC 3-2, Gustavo Franca: Kami Tunjukkan Karakter!

MALUT United memepet Persib Bandung di klasemen sementara Super League 2025-2026 setelah menang 3-2 atas Borneo FC di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu 28 Desember 2025 sore WIB. Sekarang Malut United duduk di posisi tiga dengan 31 angka, terpaut tiga poin dari Persib Bandung di puncak klasemen.

“Laga yang sulit, tapi Malut United kembali berhasil menunjukkan karakter dan mendapatkan 3 poin,” kata bek Malut United Gustavo Franca kelar laga melawan Borneo FC.

1. Malut United Susah Payah Kalahkan Borneo FC

Aksi Yakob Sayuri di laga Malut United vs Borneo FC. (Foto: Media Malut United)

Setelah sempat tertinggal dua kali, Malut United mengakhiri laga sengit kontra Borneo FC dengan kemenangan. Malut United tampil menyerang dengan catatan 9 shots on target dari 19 percobaan tembakan.

Upaya serangan Laskar Kie Raha berbuah 3 gol kemenangan dari David Da Silva (26’), Taufik Rustam (69’), dan Gustavo Franca (90+4’). Sementara, Borneo FC menampilkan permainan efektif dengan 7 tembakan dan 4 shots on target. Dari jumlah tembakan tempat sasaran yang dilancarkan Pesut Etam, dua di antaranya dikonversi menjadi gol lewat penyelesaian akhir Juan Felipe Villa Ruiz (3’) dan Douglas Coutinho (55’).

Pelatih Malut United, Hendri Susilo, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tak menyerah hingga berhasil bangkit dan meraih poin penuh di depan suporter Laskar Kie Raha.

“Para pemain pantang menyerah sampai detik akhir, luar biasa,” kata coach Hendri Susilo.

Hendri Susilo menilai, kemenangan Malut United tak lepas dari dukungan penuh suporter yang datang langsung ke stadion maupun berdoa dari kejauhan. Kemenangan atas Borneo FC juga dipersembahkan secara khusus untuk memperingati Hari Jadi Kota Ternate yang jatuh pada 29 Desember 2025.

“Kami sudah berjuang dan semoga kemenangan ini bisa menjadi kado terindah untuk Kota Ternate. Semoga Ternate semakin maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera,” ucap Hendri Susilo.