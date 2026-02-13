Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Gustavo Almeida: Masih Belum Berakhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:19 WIB
Persija Jakarta Makin Tertinggal dari Persib Bandung, Gustavo Almeida: Masih Belum Berakhir
Gustavo Almeida yakin betul Persija Jakarta masih bisa mengejar Persib Bandung (Foto: Instagram/@gustavo__70)
A
A
A

JAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Gustavo Almeida, tak ingin buru-buru lempar handuk dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026. Kendati makin tertinggal dari Persib Bandung, ia yakin segalanya belum berakhir.

Persija menelan kekalahan 0-2 dari Arema FC di pekan ke-20 Super League 2025-2026. Duel klasik tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu 8 Februari 2026.  

1. Pukulan Telak

Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi skuad Persija. Gustavo turut menyesali hasil negatif tersebut karena didapat di hadapan puluhan ribu The Jakmania. 

“Tentu saja, kami sebagai seorang pemain tidak menyukai kekalahan. Terutama ketika kami punya satu target di tiap laganya untuk menang. Tentu saja, semua dukungan yang ada untuk kemenangan. Kami para pemain dan para staf juga berpikir seperti itu,” kata Gustavo, dikutip Jumat (13/2/2026). 

Striker asal Brasil itu menyorot satu momen yang dinilai menjadi biang kekalahan Persija. Momen tersebut yakni ketika golnya dianulir wasit setelah melakukan peninjauan lewat VAR. Menurutnya, fokus para pemain menjadi terpecah. 

“Namun, sepakbola perihal detail. Ada satu momen di mana kita kehilangan detail, dan itu menyebabkan kami kalah. Terutama saat VAR membatalkan gol kami. Setelah itu Anda kebobolan, dan itu membuat energi kami turun. Namun, itulah sepakbola,” urai pria berusia 29 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201455/simak_hasil_dua_laga_super_league_2025_2026_yang_kompak_berakhir_2_2-3MkQ_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: Persis Solo vs Madura United dan Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta Kompak Berakhir 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/49/3201369/gustavo_almeida_gagal_mencetak_gol_di_laga_persija_jakarta_vs_arema_fc-VqFx_large.jpg
Golnya Dianulir di Laga Persija Jakarta vs Arema FC, Gustavo Almeida: Rasanya seperti Meninggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201259/malut_united_siap_hajar_persijap_jepara_malam_ini-ePqw_large.jpg
Malut United vs Persijap Jepara: Laskar Kie Raha Siap Sabet 3 Poin di Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201251/malik_risaldi_berpotensi_absen_di_laga_persebaya_surabaya_vs_bhayangkara_fc_ileague-lmk1_large.jpg
Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC: Bajul Ijo Terancam Kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/11/1676455/persebaya-rilis-fourth-jersey-edisi-imlek-flw.webp
Persebaya Rilis Fourth Jersey Edisi Imlek
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/22/kurniawan_dwi_yulianto.jpg
Misi Berat Kurniawan: Timnas Indonesia Harus Tembus Piala Dunia U-17 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement