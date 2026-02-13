Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Golnya Dianulir di Laga Persija Jakarta vs Arema FC, Gustavo Almeida: Rasanya seperti Meninggal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |11:42 WIB
Gustavo Almeida gagal mencetak gol di laga Persija Jakarta vs Arema FC. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
A
A
A

PENYERANG Persija Jakarta, Gustavo Almeida, masih terpukul golnya kontra Arema FC dianulir wasit yang memimpin pertandingan. Gustavo Almeida mengatakan, dunianya seperti runtuh ketika wasit membatalkan gol tersebut.

1. Persija Jakarta Tampil Dominan

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di pekan ke-20 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu 8 Februari 2026 malam WIB.

Gustavo Almeida gagal membobol gawang Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)
Dalam pertandingan itu, Persija Jakarta tampil dominan. Namun, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- kesulitan mencetak gol. Pada menit ke-78, Persija Jakarta sejatinya mampu unggul lebih dulu.

Namun, gol yang dicetak oleh Gustavo Almeida dianulir karena offside. Setelah itu, Arema FC berhasil mencetak dua gol penentu kemenangan via Gabriel Silva (82', 90+11').

Kekalahan ini membuat Gustavo Almeida sangat kecewa, terlebih golnya dianulir. Pemain asal Brasil itu mengaku masih terpukul karena golnya dibatalkan.

"Bagi saya sebagai seorang pemain itu adalah momen yang buruk. Saya pikir bagi semua pemain ketika golnya dibatalkan, Anda berpikir Anda meninggal. Namun, itulah sepakbola," kata Gustavo Almeida di Jakarta.

 

