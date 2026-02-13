Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC: Bajul Ijo Terancam Kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic!

PERSEBAYA Surabaya terancam pincang menjelang pertandingan kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC. Sebab, dua pemain penting Persebaya Surabaya, Malik Risaldi dan Mihailo Perovic, sedang dalam pemulihan cedera.

Laga krusial akan dihadapi Persebaya Surabaya. Mereka akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 14 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Pertandingan itu menjadi penting untuk menjaga posisi Bajul Ijo -julukan Persebaya- di papan atas. Saat ini, Persebaya Surabaya duduk di posisi kelima dengan koleksi 35 poin, tertinggal dua angka dari Malut United yang menempati peringkat empat.

1. Persebaya Surabaya Kehilangan Pemain Penting

Malik Risaldi (kanan) sedang mengalami cedera. (Foto: Persebaya.id)

Persebaya Surabaya terancam kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic. Malik Risaldi sedang menjalani pemulihan cedera paha, sementara Perovic baru mengalami cedera kepala.

Keduanya merupakan sosok penting untuk Bajul Ijo. Sejauh ini, Malik Risaldi sudah membukukan satu gol dan dua assist dari 20 pertandingan, sementara Perovic menyumbang empat gol dari 18 laga.

2. Berharap Malik Risaldi dan Mihailo Perovic Pulih

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, ragu keduanya bisa bermain melawan Bhayangkara FC. Namun, pelatih asal Portugal itu berharap, Malik dan Perovic turun di laga kontra The Guardians -julukan Bhayangkara FC.