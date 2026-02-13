Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC: Bajul Ijo Terancam Kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |02:05 WIB
Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC: Bajul Ijo Terancam Kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic!
Malik Risaldi (kanan) berpotensi absen di laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC. (Foto: i.League)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya terancam pincang menjelang pertandingan kontra Bhayangkara Presisi Lampung FC. Sebab, dua pemain penting Persebaya Surabaya, Malik Risaldi dan Mihailo Perovic, sedang dalam pemulihan cedera.

Laga krusial akan dihadapi Persebaya Surabaya. Mereka akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 14 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Pertandingan itu menjadi penting untuk menjaga posisi Bajul Ijo -julukan Persebaya- di papan atas. Saat ini, Persebaya Surabaya duduk di posisi kelima dengan koleksi 35 poin, tertinggal dua angka dari Malut United yang menempati peringkat empat.

1. Persebaya Surabaya Kehilangan Pemain Penting

Malik Risaldi (kanan) sedang mengalami cedera. (Foto: Persebaya.id)
Malik Risaldi (kanan) sedang mengalami cedera. (Foto: Persebaya.id)

Persebaya Surabaya terancam kehilangan Malik Risaldi dan Mihailo Perovic. Malik Risaldi sedang menjalani pemulihan cedera paha, sementara Perovic baru mengalami cedera kepala.

Keduanya merupakan sosok penting untuk Bajul Ijo. Sejauh ini, Malik Risaldi sudah membukukan satu gol dan dua assist dari 20 pertandingan, sementara Perovic menyumbang empat gol dari 18 laga.

2. Berharap Malik Risaldi dan Mihailo Perovic Pulih

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, ragu keduanya bisa bermain melawan Bhayangkara FC. Namun, pelatih asal Portugal itu berharap, Malik dan Perovic turun di laga kontra The Guardians -julukan Bhayangkara FC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201250/persija_jakarta_kemungkinan_kembali_ke_stadion_jis_saat_menjamu_psm_makassar-ZU8k_large.jpeg
SUGBK Dipersiapkan untuk Timnas Indonesia, Persija Jakarta Jamu PSM Makassar di JIS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/49/3201300/mauro_zijlstra-rWTE_large.jpg
Sambut Kedatangan Mauro Zijlstra, Gustavo Almeida Yakin Persija Jakarta Makin Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/49/3200911/federico_barba_saat_berduel_melawan_lionel_messi_pada_2019_fedebarba19-fZQP_large.jpg
Kisah Pemain Persib Bandung yang Pernah Lawan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hingga Luis Suarez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/49/3200908/ryo_matsumura_pernah_tidak_digaji_persija_jakarta_selama_berbulan_bulan_ryomatsumuraofficial-83g5_large.jpg
Curhat Ryo Matsumura Pernah Telat Digaji Persija Jakarta, Kini Berjuang di Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/12/51/1676411/jajal-main-bareng-dua-legend-biliar-dunia-kevin-sanjaya-pukulannya-di-luar-nalar-myv.webp
Jajal Main Bareng Dua Legend Biliar Dunia, Kevin Sanjaya: Pukulannya di Luar Nalar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/12/israr_megantara.jpg
Gol Spektakuler Israr ke Gawang Iran Masuk Nominasi Terbaik Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement