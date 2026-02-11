Curhat Ryo Matsumura Pernah Telat Digaji Persija Jakarta, Kini Berjuang di Bhayangkara FC

PEMAIN asal Jepang, Ryo Matsumura, menulis pesan harus usai dipinjamkan Persija Jakarta ke Bhayangkara Presisi Lampung FC. Meski hanya berstatus pinjaman, Ryo Matsumura mengaku cukup berat meninggalkan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Ryo Matsumura resmi dipinjamkan Persija ke Bhayangkara FC pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berusia 31 tahun itu berpisah dengan Persija Jakarta setelah tiga tahun bersama.

Ryo Matsumura sedih meninggalkan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@ryomatsumura.official)

Banyak pihak yang merasa sedih Ryo Matsumura dilepas oleh Persija Jakarta meski hanya berstatus pinjaman. Sebab, pemain berpaspor Jepang itu disebut telah berjasa besar untuk Macan Kemayoran, tepatnya musim lalu.

1. Ryo Matsumura Cedera Panjang

Sayangnya musim ini, Ryo Matsumura dibekap cedera hamstring sehingga absen dari banyak pertandingan. Penampilan pertamanya musim ini pun tak berakhir baik. Masuk dari bangku cadangan, Ryo Matsumura tak bisa menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan kontra Semen Padang (0-1) pada akhir tahun 2025.

Lebih buruknya, Ryo mendapat hukuman dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI berupa larangan empat laga karena berkata tidak sportif kepada perangkat pertandingan. Namun, Ryo Matsumura tetap mencintai Persija. Rasa cinta itu ditulisnya dalam sebuah pesan haru di akun pribadi media sosialnya.

"Untuk Persija dan Jakmania yang saya cintai. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari Persija selama hampir tiga tahun sebagai pemain Jepang pertama dalam sejarah klub besar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam," ujar Ryo Matsumura, Okezone mengutip dari akun Instagram pribadinya @ryomatsumura.official, Selasa 10 Februari 2026.