Sambut Kedatangan Mauro Zijlstra, Gustavo Almeida Yakin Persija Jakarta Makin Berbahaya

JAKARTA – Bomber andalan Persija Jakarta, Gustavo Almeida, memberikan sambutan hangat atas bergabungnya Mauro Zijlstra ke skuad Macan Kemayoran pada putaran kedua Super League 2025-2026. Kehadiran pemain yang baru saja didatangkan dari FC Volendam tersebut diharapkan tidak hanya mempertajam lini serang tim, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Timnas Indonesia.

Skuad Macan Kemayoran aktif belanja beberapa pemain dalam bursa transfer putaran kedua. Dua di antaranya berlabel Timnas Indonesia, yakni Mauro Zijlstra dari FC Volendam dan Shayne Pattynama dari Buriram United.

Gustavo Almeida mengatakan sangat menyambut antusias kehadiran pemain-pemain baru termasuk Mauro. Karena itu, dia mendoakan Mauro juga akan bersinar dalam perjalanan kariernya.

1. Kekuatan Baru

"Kehadirannya juga seperti sebuah keluarga. Saya berharap para pemain yang datang ke sini bisa membantu kami. Mereka juga meraih kesuksesan di Persija serta (Timnas) Indonesia," kata Gustavo di Pelita Jaya Arena, Kamis (12/2/2026).

Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan kekuatan timnya memang bertambah dengan tambahan wajah-wajah baru. Hal itu tentunya menjadi modal Persija dalam perburuan juara Super League 2025-2026.