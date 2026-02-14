Performa Persija Jakarta Merosot, Gustavo Almeida: Terus Dukung Kami The Jakmania!

PENYERANG Persija Jakarta, Gustavo Almeida, meminta The Jakmania -suporter Persija Jakarta- tetap percaya jepada perjuangan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Gustavo Almeida yakin, peluang juara masih terbuka lebar untuk Persija Jakarta.

1. Persija Jakarta Tertinggal 6 Poin dari Persib Bandung

Persija Jakarta saat ini duduk di posisi tiga klasemen sementara Super League 2025-2026. Skuad besutan Mauricio Souza itu telah mengoleksi 41 poin dari 20 pertandingan musim ini.

Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Macan Kemayoran tertinggal enam angka dari sang pemuncak klasemen, Persib Bandung. Sementara dengan penghuni posisi kedua, Borneo FC, Persija Jakarta terpaut lima poin.

Situasi ini tentu tidak bagus untuk Persija Jakarta. Sebab, target mereka adalah menjadi juara pada musim ini. Namun, masih ada beberapa pertandingan tersisa.

2. The Jakmania Wajib Dukung Persija Jakarta Terus

Karena itu, Gustavo Almeida meminta The Jakmania untuk tetap percaya kepada Persija Jakarta. Menurut penyerang asal Brasil ini kekalahan adalah hal yang wajar dalam sepakbola, tetapi tak boleh menjadi kebiasaan.

"Saya juga ingin mengatakan kepada suporter yang selalu mendukung kami. Terus percaya dengan kami karena ini belum berakhir," kata Gustavo Almeida di Jakarta.