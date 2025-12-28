Persib Bandung Tutup 2025 di Puncak Klasemen Super League 2025-2026, Hattrick Juara Liga Indonesia?

PERSIB Bandung menutup 2025 di puncak klasemen Super League 2025-2026. Kepastian itu didapat setelah Malut United menang 3-2 atas Borneo FC di lanjutan Super League 2025-2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Kie Raha, Maluku Utara, Minggu (28/12/2025) sore WIB.

Kemenangan Malut United membuat Borneo FC gagal menambah poin hingga tahun 2025 berganti. Alhasil, Borneo FC racikan Fabio Lefundes gagal menyalip Persib Bandung yang kini berada di puncak klasemen Super League 2025-2026.

1. Persib Bandung Unggul Head-to-Head atas Borneo FC

Persib Bandung menang 3-1 atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@persib)

Persib Bandung dan Borneo FC saat ini sama-sama mengoleksi 34 angka. Secara selisih gol, Pesut Etam -julukan Borneo FC- lebih unggul dengan +16 berbanding +15 milik Persib Bandung.

Lantas, kenapa Persib Bandung yang berada di puncak bukan Borneo FC? Sesuai regulasi, ketika ada dua tim lebih memiliki poin sama, head-to-head yang dijadikan tolok ukur utama.

Persib Bandung pun berhak berada di puncak. Persib Bandung menang 3-1 saat menjamu Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 5 Desember 2025.

2. Borneo FC Kehabisan Bensin?

Borneo FC sempat tancap gas di 11 pekan awal Super League 2025-2026 dengan menyapu bersih seluruh pertandingan. Namun, dalam empat laga terkini, Mariano Peralta dan kawan-kawan tak pernah menang.