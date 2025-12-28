Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSM Makassar: Kinerja Wasit Jepang Yudai Yamamoto Dapat Penilaian!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |12:34 WIB
Persib Bandung vs PSM Makassar: Kinerja Wasit Jepang Yudai Yamamoto Dapat Penilaian!
Yudai Yamamoto (tengah) pimpin laga Persib Bandung vs PSM Makassar semalam. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak dan juru taktik PSM Makassar, Tomas Trucha mengeluarkan pendapat berbeda soal wasit Yudai Yamamoto. Wasit Jepang itu dipercaya memimpin pertandingan saat kedua tim bertemu di lanjutan Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion GBLA, Sabtu 27 Desember 2025 malam WIB.

Bojan Hodak yang berpaspor Kroasia ogah memberikan komentar mengenai kepemimpinan Yudai Yamamoto di laga Persib Bandung vs PSM Makassar.

Yudai Yamamoto (tengah) resmi jadi wasit tetap di Super League. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Yudai Yamamoto (tengah) resmi jadi wasit tetap di Super League. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

“Saya rasa, kalau bagus atau tidak, saya tidak bisa mengatakannya. Saya tidak bisa memberikan komentar soal wasit,” kata Bojan Hodak.

1. Ada Baiknya Dipimpin Wasit Lokal

Sementara di sisi lain, pelatih PSM Makassar Tomas Trucha menilai sebaiknya Liga Indonesia dipimpin wasit lokal. Terlebih, kebanyakan tim memiliki banyak pemain bagus dan berlabel Tim Nasional.

“Karena meskipun mereka melakukan kesalahan, mereka tetap bagian dari permainan,” kata Tomas Trucha.

“Dan jika satu pertandingan dipimpin wasit lokal, satu pertandingan wasit asing, pertandingan lain wasit lokal. Saya rasa itu tidak adil,” sambungnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
