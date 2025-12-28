Persib Bandung Main Jelek saat Menang 1-0 atas PSM Makassar, Bojan Hodak: Terpenting 3 Poin!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui permainan timnya tidak bagus meski menang 1-0 atas PSM Makassar saat kedua tim bertemu di Stadion GBLA, Sabtu 27 Desember 2025 malam WIB. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan sejak awal memprediksi laga ini sulit bagi timnya. Terbukti, Persib Bandung susah payah untuk mengalahkan PSM Makassar.

Persib Bandung bahkan sempat gagal memanfaatkan tendangan penalti. Namun, sang algojo, Andrew Jung berhasil membayar kesalahannya lewat sundulan pada menit 26 hingga membuat Persib Bandung menang 1-0.

Gol Andrew Jung ke gawang PSM Makassar. (Foto: Instagram/@persib)

“Di babak pertama, kami bermain lebih baik, mencetak gol dan memiliki satu penalti. Di babak kedua, kami turun terlalu dalam di belakang. Tapi, pada akhirnya saya rasa mereka tidak benar-benar memiliki peluang,” ujar Bojan Hodak.

1. Beruntung Persib Bandung Punya Pertahanan Rapat

Pelatih berkepala plontos ini tak menampik terdapat beberapa umpan silang berbahaya yang dilakukan PSM Makassar. Akan tetapi, lini pertahanan Persib Bandung bermain sangat baik.

“Saya juga tahu, permainan pada babak kedua tidak bagus dan harus segera dilupakan, tapi yang terpenting kami mendapatkan tiga poin di pertandingan ini,” tutur pelatih asal Kroasia ini.

2. Persib Bandung Naik ke Puncak Klasemen Sementara Super League 2025-2026

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. Tim berjulukan Maung Bandung ini memiliki poin yang sama dengan Borneo FC, yakni 34 angka.