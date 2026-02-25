Ini Syarat Milomir Seslija agar Tak Dipecat Persis Solo dalam 2 Laga ke Depan di Super League 2025-2026

MANAJEMEN Persis Solo mengambil langkah tegas setelah hasil pekan ke-22 Super League 2025-2026 tak berjalan sesuai harapan. Evaluasi langsung digelar, termasuk untuk menentukan nasib sang pelatih Milomir Seslija.

Evaluasi besar itu digelar usai duel kontra PSBS Biak di Stadion Manahan, Sabtu 21 Februari 2026 malam WIB. Pada pertandingan tersebut, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- hanya bermain 1-1 melawan tim yang sama-sama berjuang di papan bawah. Tambahan satu angka membuat posisi Persis Solo belum beranjak dari tekanan zona degradasi.

Persis Solo vs PSBS Biak berakhir 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

1. Persis Solo Wajib Menang

Melalui keterangan resmi yang dirilis Senin 23 Februari 2026 malam, manajemen klub menyampaikan hasil evaluasi menyeluruh bersama jajaran direksi. Dalam keputusan itu, pelatih kepala Milomir Seslija dibebankan memiliki target enam poin dari dua pertandingan berikutnya.

Dua laga yang dimaksud adalah partai kandang pekan ke-23 menghadapi Persik Kediri pada Minggu 1 Maret 2026. Setelah itu, Persis Solo akan bertandang ke markas Persijap Jepara pada Kamis 5 Maret 2026.

Manajemen Persis Solo menegaskan dukungan penuh tetap diberikan kepada tim pelatih, ofisial, dan seluruh pemain selama periode tersebut. Target enam poin dinilai sebagai standar minimal untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi.

Selain penetapan target, evaluasi berkala juga akan terus dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Langkah ini ditempuh agar arah perjuangan tim tetap terukur hingga akhir musim.