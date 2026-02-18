Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi Selamatkan Persis Solo dari Degradasi di Super League

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |00:05 WIB
Misi Pemain Persib Bandung Febri Hariyadi Selamatkan Persis Solo dari Degradasi di Super League
Febri Hariyadi ingin menyelamatkan Persis Solo dari degradasi. (Foto: Laman resmi Persis Solo)
A
A
A

FEBRI Hariyadi menjadi kekuatan baru Persis Solo setelah dipinjam dari Persib Bandung hingga akhir Super League 2025-2026. Pesepakbola 29 tahun itu pun siap berjuang membawa skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- keluar dari zona degradasi di Super League 2025-2026.

Saat ini Persis Solo menempati posisi ke-18 dengan mengumpulkan 12 poin. Persis Solo terpaut lima angka dari PSBS Biak di posisi 15, atau batas akhir tim yang aman dari jeratan degradasi.

Persis Solo vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

1. Febri Hariyadi Tak Sabar Bela Persis Solo

Febri Hariyadi mengaku antusias dan senang bisa menjadi bagian Persis Solo. Ia pun merasa tertantang dengan membawa tim kebanggaan warga Solo tersebut bangkit dari keterpurukan.

“Tentunya sangat senang dan semoga saya bisa membantu tim ini dengan baik. Dan ini sebuah tantangan bagi saya, mudah-mudahan saya bisa membantu tim ini dengan baik dan maksimal,” kata Febri Haryadi, Okezone mengutip dari laman I.League, Rabu (18/2/2026).

2. Febri Hariyadi Ingin Cepat Beradaptasi

Febri Hariyadi mengatakan terpenting saat ini adalah berusaha nyetel dengan skema permainan Persis Solo. Dengan begitu akan memudahkan eks pemain Timnas Indonesia ini memberikan kontribusi terbaiknya.

“Kami harus sama-sama kerja keras demi raih hasil yang maksimal. Dan kami juga punya tujuan yaitu lolos dari zona degradasi," ucapnya.

 

