HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Super League yang Paling Banyak Tampung Pemain Keturunan Indonesia, Nomor 1 Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |19:48 WIB
Persib Bandung menampung banyak pemain keturunan Indonesia di musim 2025-2026.
Persib Bandung menampung banyak pemain keturunan Indonesia di musim 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
ADA 3 klub Super League yang paling banyak menampung pemain keturunan Indonesia di musim 2025-2026. Kehadiran para pemain keturunan itu jelas membuat persaingan Liga Indonesia semakin sengit.

Ya, daya tarik Super League tampaknya benar-benar berhasil membuat sejumlah pemain keturunan memilih melanjutkan karier di Indonesia. Ada pemain keturunan yang memang sudah lama bermain di Indonesia, namun ada juga yang baru memutuskan main di Super League di musim 2025-2026.

Tiga klub Super League pun tercatat menjadi tim yang menampung pemain keturunan terbanyak di musim ini. Lantas klub mana saja?

Berikut 3 Klub Super League yang Paling Banyak Tampung Pemain Keturunan Indonesia:

1. Persib Bandung

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib

Persib Bandung benar-benar berusaha keras memperkuat skuadnya usai ditinggal banyak pemain bintang di awal musim 2025-2026. Hebatnya, tim asuhan Bojan Hodak itu sukses mendatangkan sejumlah nama besar, termasuk dua pemain keturunan, Eliano Reijnders dan Thom Haye.

Lalu di bursa transfer paruh musim, Persib kembali mendaratkan pemain muda keturunan Indonesia-Belanda, Dion Markx. Secara total, Persib kini memiliki empat pemain keturunan, ditambah Marc Klok yang sudah lama memperkuat tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.

2. Persija Jakarta

Mauro Zijlstra.
Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/maurozijlstra)

Rival bebuyutan Persib, yakni Persija Jakarta juga tercatat memiliki empat pemain keturunan di musim 2025-2026. Bedanya, pada awal musim tim berjuluk Macan Kemayoran itu hanya memiliki satu pemain keturunan, yakni Jordi Amat.

 

Halaman:
1 2
      
