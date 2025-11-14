5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!

Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)

LIMA pemain top Real Madrid yang bermasalah dengan Xabi Alonso menarik diulas. Salah satunya adalah Vinicius Jr.

Real Madrid memang mendatangkan pelatih anyar usai Carlo Ancelotti angkat kaki. Mereka menunjuk Xabi Alonso yang bersinar bersama Bayer Leverkusen.

Sayangnya, kehadiran Xabi Alonso tampak membuat sejumlah pemain tak senang. Bahkan, ruang ganti Real Madrid dikabarkan menanas, meski hasil manis tetap diraih oleh klub tersebut.

Bahkan, Real Madrid masih ada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026. Mereka mengemas 31 poin saat ini.

Lantas, siapa saja pemain yang diisukan tak akur dengan Xabi Alonso? Berikut deretan pemain tersebut.

Berikut 5 pemain top Real Madrid yang bermasalah dengan Xabi Alonso:

1. Vinicius Jr

Salah satu pemain top Real Madrid yang bermasalah dengan Xabi Alonso adalah Vinicius Jr. Pemain asal Brasil itu bahkan tampak terang-terangan menunjukkan kejengkelannya dengan sejumlah keputusan yang diambil Alonso.

Salah satunya terjadi saat Real Madrid lakoni laga panas melawan Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol 2025-2026. Kala itu, Vinicius marah-marah saat diganti Alonso. Buntut dari kondisi ini, Vinicius dirumorkan bakal angkat kaki.

2. Jude Bellingham

Selanjutnya, ada Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris itu jadi andalan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Bellingham juga dikabarkan soroti kepelatihan Xabi Alonso. Dia mempertanyakan gaya melatih Xabi.