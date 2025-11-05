Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |17:30 WIB
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
Sugimin Hidayatullah pernah dirumorkan gabung Real Madrid pada 2012. (Foto: Laman resmi Real Madrid)
A
A
A

KABAR menghebohkan sempat terjadi di media sosial Tanah Air, tepatnya pada musim panas 2012. Saat itu ada rumor yang mengatakan terdapat pesepakbola Indonesia yang akan diboyong Real Madrid pada musim panas 2012.

Pesepakbola yang dimaksud adalah Sugimin Hidayatullah. Pencinta sepakbola Tanah Air pun bertanya, siapa sih Sugimin Hidayatullah? Memangnya ada pesepakbola Indonesia yang bernama Sugimin Hidayatullah?

sugimin hidayatullah

Medio 2012, pemain-pemain ternama di Indonesia adalah Irfan Bachdim, Cristian Gonzales hingga Bambang Pamungkas. Nama-nama ini jelas lebih familiar di telinga pencinta sepakbola Tanah Air ketimbang sosok Sugimin Hidayatullah.

1. Sugimin Hidayatullah Ditebus Rp134 Miliar

Sosok Sugimin Hidayatullah ini dipopulerkan pengamat sepakbola Tanah Air, Pangeran Siahaan. Di akun X-nya @pangeransiahaan, Pangeran mengatakan Sugimin Hidayatullah sebagai sosok yang siap meledak.

Rumor ini dimunculkan bertepatan dengan kehadiran pelatih Real Madrid saat itu, Jose Mourinho, ke Indonesia. Mou -sapaan Akrab Mourinho- hadir ke Indonesia untuk menjadi komentator salah satu pertandingan Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI.

Masih dari laporan yang sama, manajemen Real Madrid kabarnya berani mengeluarkan 7 juta euro atau setara Rp134 miliar untuk mengontrak Sugimin Hidayatullah.  Setelah ditelusuri lebih jauh, Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646219/332-tim-ramaikan-turnamen-biokul-padel-tourney-2025-mfm.webp
332 Tim Ramaikan Turnamen Biokul Padel Tourney 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/09/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Tembus Perempat Final Australian Open 2025 usai Duel Sengit Tiga Gim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement