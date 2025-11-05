Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!

KABAR menghebohkan sempat terjadi di media sosial Tanah Air, tepatnya pada musim panas 2012. Saat itu ada rumor yang mengatakan terdapat pesepakbola Indonesia yang akan diboyong Real Madrid pada musim panas 2012.

Pesepakbola yang dimaksud adalah Sugimin Hidayatullah. Pencinta sepakbola Tanah Air pun bertanya, siapa sih Sugimin Hidayatullah? Memangnya ada pesepakbola Indonesia yang bernama Sugimin Hidayatullah?

Medio 2012, pemain-pemain ternama di Indonesia adalah Irfan Bachdim, Cristian Gonzales hingga Bambang Pamungkas. Nama-nama ini jelas lebih familiar di telinga pencinta sepakbola Tanah Air ketimbang sosok Sugimin Hidayatullah.

1. Sugimin Hidayatullah Ditebus Rp134 Miliar

Sosok Sugimin Hidayatullah ini dipopulerkan pengamat sepakbola Tanah Air, Pangeran Siahaan. Di akun X-nya @pangeransiahaan, Pangeran mengatakan Sugimin Hidayatullah sebagai sosok yang siap meledak.

Rumor ini dimunculkan bertepatan dengan kehadiran pelatih Real Madrid saat itu, Jose Mourinho, ke Indonesia. Mou -sapaan Akrab Mourinho- hadir ke Indonesia untuk menjadi komentator salah satu pertandingan Piala Eropa 2012 yang tayang di RCTI.

Masih dari laporan yang sama, manajemen Real Madrid kabarnya berani mengeluarkan 7 juta euro atau setara Rp134 miliar untuk mengontrak Sugimin Hidayatullah. Setelah ditelusuri lebih jauh, Sugimin Hidayatullah hanyalah pesepakbola fiktif.