Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026

Sebuah keputusan kontroversial mewarnai kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: UEFA)

LIVERPOOL – Sebuah keputusan kontroversial mewarnai kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026. Apalagi, The Reds berpeluang menang dengan skor lebih besar.

1. Penalti

Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: UEFA)

Duel Liverpool vs Real Madrid itu berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu (5/11/2025) dini hari WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol tunggal Alexis Mac Allister (61’).

Namun, sebelum gol itu, Liverpool berpeluang unggul lebih cepat tepatnya di menit ke-34. Bola tembakan jarak jauh Dominik Szoboszlai sempat mengenai tangan kanan gelandang Madrid Aurelien Tchouameni.

Insiden sekilas terjadi di dalam kotak penalti. Wasit Istvan Kovacs menilai hal tersebut hanya pelanggaran biasa dan memberikan hadiah tendangan bebas sedikit di luar kotak 16 meter.

VAR lalu mengintervensi dan meminta sang pengadil melakukan tinjauan ulang. Malahan, setelah review, Kovacs batal memberikan tendangan bebas bahkan penalti, dan menganggapnya insiden biasa.