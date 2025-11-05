Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |05:58 WIB
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
Suasana laga Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026. (Foto: UEFA)
A
A
A

SEBANYAK sembilan laga matchday keempat Liga Champions 2025-2026 baru saja berakhir pada Rabu (5/11/2025) dini hari WIB. Hasilnya sejumlah pertandingan menarik pun tercipta, seperti Liverpool yang sukses menang atas Real Madrid, hingga Paris Saint-Germain (PSG) yang tumbang dari sang tamu, Bayern Munich.

1. Liverpool 1-0 Real Madrid

Berstatus tim tuan rumah, Liverpool sukses mempermalukan Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta di Stadion Anfield itu disumbangkan oleh Alexis Mac Allister ketika laga sudah memasuki menit ke-61.

Dengan kemenangan itu, Liverpool kini berada di peringkat keenam pada klasemen sementara Liga Champions 2025-2026 dengan 9 poin. Sedangkan Madrid juga memiliki poin yang sama dan kini menempati posisi kelima.

2. PSG 1-2 Bayern Munich

PSG yang merupakan sang juara bertahan dipermalukan tim tamu, Bayern Munich di Stadion Parc de Princes. Dua gol kemenangan Bayern dicetak oleh Luis Diaz pada menit 4 dan 32.

Menariknya, Diaz juga langsung dikeluarkan oleh wasit di akhir babak pertama karena terkena kartu meraih. Dengan keuntungan jumlah pemain, PSG justru tak bisa memanfaatkannya dengan baik.

PSG vs Bayern Munich. (Foto: UEFA)
PSG vs Bayern Munich. (Foto: UEFA)

PSG hanya bisa mencetak satu gol di menit 74 berkat aksi Joao Neves. Dengan hasil itu, PSG kini menempati posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Bayern mantap di puncak klasemen dengan 12 poin, sama seperti Arsenal yang juga baru saja menang 3-0 atas Slavia Praha.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
