HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026, Nonton di Vision+!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |18:19 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026, Nonton di Vision+!
Simak jadwal dan link live streaming PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pertarungan papan klasemen UEFA Champions League 2025-2026 kembali memanas! Dua raksasa Eropa, Paris Saint-Germain (PSG) dan Bayern Munich, akan saling berhadapan dalam laga penuh gengsi yang tak boleh kamu lewatkan.

Duel panas ini bisa disaksikan langsung di channel beIN Sports 3 melalui VISION+ atau klik di sini

Bayer Leverkusen vs PSG

Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling dinanti di fase grup, keduanya sedang berada di puncak performa. Baik PSG maupun Bayern sama-sama mengantongi sembilan poin dari tiga pertandingan, hasil dari tiga kemenangan beruntun tanpa satu pun kekalahan.

Siapa yang akan keluar sebagai pemuncak grup dengan rekor sempurna? Jangan lewatkan keseruannya! Catat jadwal pertandingan PSG vs Bayern Munchen berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 5 November 2025

Waktu: 02.55 WIB

 

