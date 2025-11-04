Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |14:14 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – UEFA Champions League 2025-2026 kembali memanas dengan hadirnya laga penuh gengsi antara dua klub legendaris, Liverpool dan Real Madrid. Duel ini bisa disaksikan di VISION+ dengan klik di sini

Pertandingan Liverpool vs Real Madrid menjadi salah satu laga paling menarik di matchday keempat dan selalu menghadirkan drama, tensi tinggi, serta aksi-aksi spektakuler. Berdasarkan klasemen sementara, Real Madrid saat ini menempati posisi kelima dengan catatan sempurna, tiga kemenangan dari tiga pertandingan membuatnya mengantongi 9 poin.

Vinicius Junior gagal eksekusi penalti di laga Real Madrid vs Valencia. (Foto: La Liga)

Sementara Liverpool berada di peringkat ke-10 setelah meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga laga yang telah dimainkan. The Reds mencetak 6 poin sementara. Bagi yang tak ingin ketinggalan keseruan laga ini, simak detail pertandingannya berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 5 November 2025

Waktu: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1

Klik di sini untuk nonton. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement