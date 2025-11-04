Jadwal dan Link Live Streaming Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026, Klik di Sini!

JAKARTA – UEFA Champions League 2025-2026 kembali memanas dengan hadirnya laga penuh gengsi antara dua klub legendaris, Liverpool dan Real Madrid. Duel ini bisa disaksikan di VISION+ dengan klik di sini.

Pertandingan Liverpool vs Real Madrid menjadi salah satu laga paling menarik di matchday keempat dan selalu menghadirkan drama, tensi tinggi, serta aksi-aksi spektakuler. Berdasarkan klasemen sementara, Real Madrid saat ini menempati posisi kelima dengan catatan sempurna, tiga kemenangan dari tiga pertandingan membuatnya mengantongi 9 poin.

Sementara Liverpool berada di peringkat ke-10 setelah meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dari tiga laga yang telah dimainkan. The Reds mencetak 6 poin sementara. Bagi yang tak ingin ketinggalan keseruan laga ini, simak detail pertandingannya berikut:

Hari/Tanggal: Rabu, 5 November 2025

Waktu: 02.55 WIB

Channel: beIN Sports 1

Klik di sini untuk nonton.