HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Skor PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026: Jaminan Banyak Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |11:25 WIB
Prediksi Skor PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026: Jaminan Banyak Gol!
Simak prediksi skor PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026 malam ini (Foto: UEFA)
PARIS – Prediksi skor Paris Saint Germain (PSG) vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026 menarik untuk diulas. Apalagi, pertandingan ini berpotensi menghasilkan banyak gol.

Saksikan laga PSG vs Bayern Munich dan Liga Champions 2025-2026 lainnya langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Banyak Gol

Bayer Leverkusen vs PSG

Duel PSG vs Bayern Munich itu merupakan matchday 4 Liga Champions 2025-2026. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Parc des Princess, Paris, Prancis, Rabu 5 November 2025 pukul 03.00 WIB.

Partai ini dijamin menghasilkan banyak gol. Betapa tidak, PSG sudah mengoleksi 13 gol sementara Bayern menjaringkan 12 gol dari tiga pertandingan di Liga Champions 2025-2026.

Di kompetisi domestik, PSG menjebol gawang lawan sebanyak 21 kali dalam 11 laga. Bayern bahkan lebih superior lagi dengan 33 gol dalam sembilan pertandingan di Liga Jerman 2025-2026!

Sayangnya, dari rekor pertemuan, tidak semua pertandingan ini menghasilkan banyak gol. Dari enam perjumpaan terkini, hanya tersaji 12 gol saja dengan skor 1-0 dalam tiga pertandingan.

Walau begitu, bukan berarti pertandingan kali ini akan minim gol. Permainan terbuka yang diperagakan kedua kesebelasan bakal memanjakan mata penonton netral alias bukan fans PSG atau Bayern.

Jangan lupa, kedua kesebelasan saat ini menguasai posisi teratas di klasemen Liga Champions 2025-2026. PSG dan Bayern bahkan sama-sama memiliki selisih gol +10 kendati Les Parisiens unggul dalam hal produktivitas.

 

