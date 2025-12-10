Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Liga Champions 2025-2026: Arsenal di Puncak, Liverpool Buka Peluang Lolos!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |06:07 WIB
Klasemen Liga Champions 2025-2026: Arsenal di Puncak, Liverpool Buka Peluang Lolos!
Simak klasemen Liga Champions 2025-2026 hingga Rabu (10/12/2025) pagi WIB di mana Liverpool berpeluang lolos langsung (Foto: UEFA)
A
A
A

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Arsenal masih berada di puncak sementara Liverpool membuka peluang untuk lolos ke fase gugur.

Saksikan Liga Champions 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Arsenal Koleksi 15 Poin

Barcelona vs Eintracht Frankfurt berakhir 2-1 berkat brace Jules Kounde (Foto: UEFA)
Barcelona vs Eintracht Frankfurt berakhir 2-1 berkat brace Jules Kounde (Foto: UEFA)

Sembilan pertandingan matchday 6 Liga Champions 2025-2026 digelar serentak Rabu (10/12/2025) dini hari WIB. Namun, puncak klasemen tak berubah. Arsenal masih bercokol dengan 15 poin dari lima laga!

Posisi kedua ditempati Bayern Munich dengan 15 poin tapi sudah bermain enam kali. Die Roten baru saja menang melawan Sporting CP 3-1.

Yang menarik, posisi tiga dihuni oleh Atalanta. La Dea, yang tengah terseok-seok di Liga Italia 2025-2026, mampu menang 2-1 atas Chelsea. Mereka mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan!

Kemudian, Atletico Madrid merangsek ke urutan tujuh klasemen Liga Champions 2025-2026 dengan 12 poin. Mereka mengalahkan tuan rumah PSV Eindhoven 3-2 sekaligus membuka peluang lolos.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3188903/simak_hasil_sembilan_laga_liga_champions_2025_2026_termasuk_kemenangan_liverpool_1_0_atas_inter_milan-Mg97_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026: Inter Milan vs Liverpool 0-1, Barcelona Sikat Eintracht Frankfurt 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188873/real_madrid_vs_manchester_city-uZcN_large.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188823/liga_champions-ygXE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Liga Champions 2025-2026 di Matchday 6: Liverpool hingga Real Madrid Siap Tempur, Live di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188715/inter_milan_vs_liverpool-enBD_large.jpg
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool, hingga Barcelona vs Eintracht Frankfurt
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653445/jadwal-opening-ceremony-sea-games-2025-defile-atlet-indonesia-siap-beraksi-ows.webp
Jadwal Opening Ceremony SEA Games 2025: Defile Atlet Indonesia Siap Beraksi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Kapan Laga Vietnam Vs Malaysia Digelar? Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement