Klasemen Liga Champions 2025-2026: Arsenal di Puncak, Liverpool Buka Peluang Lolos!

Simak klasemen Liga Champions 2025-2026 hingga Rabu (10/12/2025) pagi WIB di mana Liverpool berpeluang lolos langsung (Foto: UEFA)

KLASEMEN Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Arsenal masih berada di puncak sementara Liverpool membuka peluang untuk lolos ke fase gugur.

1. Arsenal Koleksi 15 Poin

Barcelona vs Eintracht Frankfurt berakhir 2-1 berkat brace Jules Kounde (Foto: UEFA)

Sembilan pertandingan matchday 6 Liga Champions 2025-2026 digelar serentak Rabu (10/12/2025) dini hari WIB. Namun, puncak klasemen tak berubah. Arsenal masih bercokol dengan 15 poin dari lima laga!

Posisi kedua ditempati Bayern Munich dengan 15 poin tapi sudah bermain enam kali. Die Roten baru saja menang melawan Sporting CP 3-1.

Yang menarik, posisi tiga dihuni oleh Atalanta. La Dea, yang tengah terseok-seok di Liga Italia 2025-2026, mampu menang 2-1 atas Chelsea. Mereka mengumpulkan 13 poin dari enam pertandingan!

Kemudian, Atletico Madrid merangsek ke urutan tujuh klasemen Liga Champions 2025-2026 dengan 12 poin. Mereka mengalahkan tuan rumah PSV Eindhoven 3-2 sekaligus membuka peluang lolos.