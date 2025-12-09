Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool, hingga Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:50 WIB
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool, hingga Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Inter Milan vs Liverpool bakal berjumpa di matchday 6 Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

JADWAL Liga Champions 2025-2026 malam ini, Selasa (9/12/2025) dipastikan menyajikan sembilan laga yang menarik. Seperti halnya Inter Milan yang bakal kedatangan Liverpool hingga Barcelona yang akan menjamu Eintracht Frankfurt, akan menjadi laga-laga yang diprediksi bakal berjalan sengit di matchday keenam di Liga Champions 2025-2026 tersebut.

1. Barcelona vs Eintracht Frankfurt

Laga Barcelona vs Eintracht Frankfurt menjadi sebuah pertandingan yang amat krusial bagi kedua tim. Saat ini, Barcelona yang berada di urutan ke-18 dengan 7 poin tengah berusaha agar menembus delapan besar demi bisa lolos langsung ke babak 16 besar.

Sementara itu, Frankfurt yang di urutan ke-28 dengan 4 poin juga mengincar kemenangan demi bisa finis 24 besar agar setidaknya lolos ke babak playoff 16 besar. Jadi, karena itulah laga Barcelona vs Frankfurt diprediksi akan berjalan sangat ketat karena kedua tim membutuhkan 3 poin.

Kedua tim pun sebelumnya pernah bertemu di perempatfinal Liga Europa 2021-2022. Hasilnya, Franfkrut sukses menyingkirkan Barcelona dengan kemenangan agreget 4-3 (Leg I: 1-1, Leg II: 3-2).

Kendati demikian, saat ini kedua tim jelas berbeda ketimbang pertemuan terakhir di Liga Europa tersebut. Barcelona yang tengah gacor di Liga Spanyol 2025-2026 diprediksi akan menjadi tim yang menang saat menjamu perwakilan Jerman nanti malam.

Lamine Yamal di laga Barcelona vs Deportivo Alaves. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
Lamine Yamal di laga Barcelona vs Deportivo Alaves. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

2. Inter Milan vs Liverpool

Pertemuan Inter vs Liverpool di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia mungkin menjadi salah satu laga yang paling menarik. Kedua tim merupakan tim Raksasa di liga mereka masing-masing.

Hanya saja, Liverpool saat ini tengah terpuruk, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Kondisi itu membuat Inter dijagokan untuk menang saat menjamu The Reds –julukan Liverpool– nanti malam.

 

