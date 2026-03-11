Senang Barcelona Imbangi Newcastle United 1-1, Hansi Flick Janjikan Tim Berbeda di Leg 2 16 Besar Liga Champions 2025-2026

Hansi Flick cukup senang Barcelona mampu menahan Newcastle United 1-1 di 16 besar Liga Champions 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

NEWCASTLE – Pelatih Barcelona, Hansi Flick, senang dengan hasil 1-1 melawan Newcastle United di Leg I 16 Besar Liga Champions 2025-2026. Ia berjanji Blaugrana akan jadi tim berbeda di leg II nanti.

1. Menit Akhir

Newcastle United vs Barcelona di Liga Champions 2025-2026 (Foto: FC Barcelona)

Duel Newcastle United vs Barcelona itu tersaji di Stadion St. James’ Park, Newcastle, Inggris, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan berlangsung sengit dan berakhir dramatis.

Newcastle unggul duluan di menit ke-86 lewat sepakan Harvey Barnes. Namun, Barcelona terhindar dari kekalahan berkat gol penalti Lamine Yamal di menit keenam injury time.

Kendati gagal menang, Flick mengaku senang dengan hasil tersebut. Ia menjanjikan anak asuhnya akan turun dengan penampilan yang berbeda di leg II nanti.

“Hal positif dari kami adalah hasil akhirnya. Setelah tertinggal 0-1, sungguh fantastis rasanya bisa pulang dengan hasil seri. Kita akan lihat Barcelona yang berbeda pekan depan,” tegas Flick, dikutip dari Football Espana, Rabu (11/3/2026).