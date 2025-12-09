Jadwal Siaran Langsung Liga Champions 2025-2026 di Matchday 6: Liverpool hingga Real Madrid Siap Tempur, Live di Vision+!

JADWAL siaran lansgung Liga Champions 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah tim top dunia siap tempur, di antaranya ada Liverpool hingga Real Madrid.

Ya, fase grup Liga Champions 2025-2026 memasuki Matchday 6 yang akan digelar pada 9–11 Desember 2025. Sejumlah laga penting akan menentukan posisi akhir klasemen dan kelolosan tim ke babak berikutnya. Klik di sini untuk nonton streaming Liga Champions.

Sejumlah klub besar Eropa akan tampil pada Matchday 6. Barcelona dijadwalkan menghadapi Eintracht Frankfurt. Lalu, Liverpool bertemu Inter Milan.

Laga besar lainnya juga tersaji saat Real Madrid berhadapan dengan Manchester City. Ada juga Atalanta yang menjamu Chelsea.

Di pertandingan lain, Arsenal, PSG, Juventus, hingga Bayern Munich juga akan bermain pada pekan ini. Semua pertandingan Matchday 6 Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan melalui beIN Sports yang tersedia di Vision+.

Berikut jadwal lengkapnya Liga Champions 2025-2026 Matchday 6:

Selasa, 9 Desember 2025

22.40 WIB | Kairat vs Olympiacos

Rabu, 10 Desember 2025

00.40 WIB | Bayern Munchen vs Sporting

02.55 WIB | Barcelona vs Frankfurt

02.55 WIB | Atalanta vs Chelsea

02.55 WIB | Inter vs Liverpool

03.00 WIB | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid

03.00 WIB | Tottenham Hotspur vs Slavia Prague

Kamis, 11 Desember 2025

00.40 WIB | Qarabag vs Ajax

00.40 WIB | Villarreal vs Copenhagen

02.55 WIB | Athletic Bilbao vs PSG

02.55 WIB | Club Brugge vs Arsenal

02.55 WIB | Real Madrid vs Manchester City

03.00 WIB | Juventus vs Pafos

03.00 WIB | Benfica vs Napoli