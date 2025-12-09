JADWAL siaran lansgung Liga Champions 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah tim top dunia siap tempur, di antaranya ada Liverpool hingga Real Madrid.
Ya, fase grup Liga Champions 2025-2026 memasuki Matchday 6 yang akan digelar pada 9–11 Desember 2025. Sejumlah laga penting akan menentukan posisi akhir klasemen dan kelolosan tim ke babak berikutnya.
Sejumlah klub besar Eropa akan tampil pada Matchday 6. Barcelona dijadwalkan menghadapi Eintracht Frankfurt. Lalu, Liverpool bertemu Inter Milan.
Laga besar lainnya juga tersaji saat Real Madrid berhadapan dengan Manchester City. Ada juga Atalanta yang menjamu Chelsea.
Di pertandingan lain, Arsenal, PSG, Juventus, hingga Bayern Munich juga akan bermain pada pekan ini. Semua pertandingan Matchday 6 Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan melalui beIN Sports yang tersedia di Vision+.
Selasa, 9 Desember 2025
22.40 WIB | Kairat vs Olympiacos
Rabu, 10 Desember 2025
00.40 WIB | Bayern Munchen vs Sporting
02.55 WIB | Barcelona vs Frankfurt
02.55 WIB | Atalanta vs Chelsea
02.55 WIB | Inter vs Liverpool
03.00 WIB | PSV Eindhoven vs Atletico Madrid
03.00 WIB | Tottenham Hotspur vs Slavia Prague
Kamis, 11 Desember 2025
00.40 WIB | Qarabag vs Ajax
00.40 WIB | Villarreal vs Copenhagen
02.55 WIB | Athletic Bilbao vs PSG
02.55 WIB | Club Brugge vs Arsenal
02.55 WIB | Real Madrid vs Manchester City
03.00 WIB | Juventus vs Pafos
03.00 WIB | Benfica vs Napoli