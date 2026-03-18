Prediksi Barcelona vs Newcastle United di 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Blaugrana Diunggulkan Segel Tiket Perempatfinal

BARCELONA bersiap menjamu Newcastle United dalam laga penentuan leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 di Stadion Camp Nou, Kamis 19 Maret 2026 dini hari WIB. Setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama pekan lalu, anak asuh Hansi Flick kini mengincar kemenangan mutlak demi melaju ke fase delapan besar untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

Tuan rumah menatap laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Sevilla 5-2 di Liga Spanyol 2025-2026. Sementara itu, Newcastle asuhan Eddie Howe juga tidak bisa diremehkan setelah sukses mencuri poin penuh lewat kemenangan 1-0 atas Chelsea di Liga Inggris akhir pekan lalu.

1. Keangkeran Camp Nou

Barcelona memiliki rekor pertemuan yang sangat impresif saat menjamu wakil Inggris. Dari 37 pertandingan kandang melawan tim Britania di kompetisi Eropa, raksasa Catalan itu hanya menelan dua kekalahan.

Bahkan, mereka belum terkalahkan di kandang oleh tim Inggris sejak terakhir kali takluk dari Liverpool pada musim 2006-07 silam. Jadi, Barcelona bisa dikatakan sangat kuat di Stadion Camp Nou saat menjamu klub-klub Inggris.

Secara statistik, Blaugrana juga sangat tangguh dalam babak sistem gugur setelah meraih hasil imbang di leg pertama. Mereka tercatat memenangi 23 dari 29 laga dalam situasi tersebut.

Athletic Bilbao vs Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Ketajaman lini depan yang digalang Lamine Yamal dan Raphinha menjadi ancaman nyata, mengingat Barcelona hanya gagal mencetak gol dalam satu dari 29 laga terakhir mereka di Liga Champions.

Namun, Hansi Flick harus waspada dengan lini pertahanannya yang belum mencatatkan clean sheet dalam 12 pertandingan terakhir di kompetisi Eropa. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Newcastle yang memiliki Anthony Gordon, salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Champions musim ini dengan koleksi 10 gol.