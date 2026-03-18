Pep Guardiola Sindir Real Madrid Setelah Manchester City Tersingkir di 16 Besar Liga Champions 2025-2026

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, menyindir Real Madrid setelah The Citizens -julukan Manchester City- tersingkir di 16 besar Liga Champions 2025-2026. Ia mengatakan lawan terberat dirinya selama melatih Manchester City adalah Liverpool, bukan Real Madrid.

“Lawan terberat saya itu bukan Real Madrid, tapi melawan Liverpool,” kata Pep Guardiola dalam konferensi pascalaga, Okezone mengutip dari akun Instagram @fabriziorom.

“Pertarungan utama adalah melawan Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Anda tidak tahu seperti apa rasanya menghadapi Liverpool di pertandingan-pertandingan itu. Ini adalah Pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya,” lanjut Pep Guardiola.

1. Sering Bertemu Real Madrid

Pep Guardiola beberapa kali bertemu Real Madrid di Liga Champions semenjak menjadi pelatih Manchester Biru pada 2016. Duel pertama tersaji di 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Dalam dua pertemuan itu, Manchester City selalu menang dan lolos ke perempatfinal karena unggul agregat 4-2. Duel berlanjut di semifinal Liga Champions 2021-2022.

Kali ini, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang agregat 6-4 atas The Citizens sehingga lolos ke final. Duel Real Madrid vs Manchester City kembali tersaji di semifinal, kali ini di Liga Champions 2022-2023.