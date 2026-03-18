Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pep Guardiola Sindir Real Madrid Setelah Manchester City Tersingkir di 16 Besar Liga Champions 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |11:32 WIB
Pep Guardiola menyindir Real Madrid setelah bikin Manchester City tersingkir di 16 besar Liga Champions 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester City)
A
A
A

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, menyindir Real Madrid setelah The Citizens -julukan Manchester City- tersingkir di 16 besar Liga Champions 2025-2026. Ia mengatakan lawan terberat dirinya selama melatih Manchester City adalah Liverpool, bukan Real Madrid.

“Lawan terberat saya itu bukan Real Madrid, tapi melawan Liverpool,” kata Pep Guardiola dalam konferensi pascalaga, Okezone mengutip dari akun Instagram @fabriziorom.

Pep Guardiola sindir Real Madrid setelah Manchester City tersingkir dari Liga Champions
Pep Guardiola sindir Real Madrid setelah Manchester City tersingkir dari Liga Champions

“Pertarungan utama adalah melawan Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Anda tidak tahu seperti apa rasanya menghadapi Liverpool di pertandingan-pertandingan itu. Ini adalah Pengalaman belajar yang luar biasa bagi saya,” lanjut Pep Guardiola.

1. Sering Bertemu Real Madrid

Pep Guardiola beberapa kali bertemu Real Madrid di Liga Champions semenjak menjadi pelatih Manchester Biru pada 2016. Duel pertama tersaji di 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Dalam dua pertemuan itu, Manchester City selalu menang dan lolos ke perempatfinal karena unggul agregat 4-2. Duel berlanjut di semifinal Liga Champions 2021-2022.

Kali ini, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang agregat 6-4 atas The Citizens sehingga lolos ke final. Duel Real Madrid vs Manchester City kembali tersaji di semifinal, kali ini di Liga Champions 2022-2023.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement