Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu bisa disaksikan di Vision+.

Ya, atmosfer Liga Champions 2025-2026 kembali memanas. Tengah pekan ini, Real Madrid dan Manchester City akan berhadapan dalam laga panas yang wajib dinantikan.

Berikut Jadwal Real Madrid vs Man City berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Desember 2025

Waktu: 03:00 WIB

Klik di sini untuk nonton.

Persaingan Sengit

Hingga matchday kelima, Arsenal masih memimpin dengan rekor sempurna, mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan beruntun. Di bawahnya, persaingan super ketat tersaji antara PSG, Bayern Munich, Inter Milan, dan Real Madrid yang sama-sama mengantongi 12 poin.

Klub-klub tersebut hanya dibedakan oleh produktivitas gol dan selisih gol. Manchester City sendiri mengintai dari posisi kesembilan dengan 10 poin.

Dengan tensi tinggi di papan klasemen dan rivalitas yang makin panas, Real Madrid vs Manchester City dipastikan jadi salah satu laga paling dinanti di minggu ini. Jangan sampai ketinggalan keseruannya!