Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |21:37 WIB
Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan Laga Real Madrid vs Manchester City di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu bisa disaksikan di Vision+.

Ya, atmosfer Liga Champions 2025-2026 kembali memanas. Tengah pekan ini, Real Madrid dan Manchester City akan berhadapan dalam laga panas yang wajib dinantikan.

Real Madrid

Berikut Jadwal Real Madrid vs Man City berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Desember 2025

Waktu: 03:00 WIB

Klik di sini untuk nonton.

Persaingan Sengit

Hingga matchday kelima, Arsenal masih memimpin dengan rekor sempurna, mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan beruntun. Di bawahnya, persaingan super ketat tersaji antara PSG, Bayern Munich, Inter Milan, dan Real Madrid yang sama-sama mengantongi 12 poin.

Klub-klub tersebut hanya dibedakan oleh produktivitas gol dan selisih gol. Manchester City sendiri mengintai dari posisi kesembilan dengan 10 poin.

Dengan tensi tinggi di papan klasemen dan rivalitas yang makin panas, Real Madrid vs Manchester City dipastikan jadi salah satu laga paling dinanti di minggu ini. Jangan sampai ketinggalan keseruannya!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188823/liga_champions-ygXE_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Liga Champions 2025-2026 di Matchday 6: Liverpool hingga Real Madrid Siap Tempur, Live di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/261/3188715/inter_milan_vs_liverpool-enBD_large.jpg
Jadwal Liga Champions 2025-2026 Malam Ini: Inter Milan vs Liverpool, hingga Barcelona vs Eintracht Frankfurt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/261/3186161/arne_slot-ht5v_large.jpg
5 Calon Pelatih Liverpool Pengganti Arne Slot, Nomor 1 Bikin Penggemar Berdebar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/261/3186152/arne_slot_segera_dipecat_liverpool_laman_resmi_liverpool-Ciya_large.jpg
Arne Slot Dipecat Liverpool Setelah Kalah 1-4 dari PSV Eindhoven di Liga Champions 2025-2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653645/jadwal-lengkap-liga-champions-minggu-ini-link-nonton-liverpool-barcelona-hingga-real-madrid-di-vision-jgj.webp
Jadwal Lengkap Liga Champions Minggu Ini, Link Nonton Liverpool, Barcelona Hingga Real Madrid di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Awas! Vietnam dan Malaysia Bisa Main Mata untuk Singkirkan Timnas Indonesia U-22 dari SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement