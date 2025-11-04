Prediksi Skor Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026: Los Blancos Bakal Pesta Gol di Anfield?

ANFIELD – Prediksi skor Liverpool vs Real Madrid di matchday keempat Liga Champions 2025-2026 menarik untuk dibahas. Apalagi pertemuan dua klub Raksasa Eropa tersebut kerap menyajikan pertandingan yang sangat sengit dan seru.

Liverpool dan Real Madrid akan saling berjumpa di Stadion Anfield pada Rabu 5 November 2025 pukul 03.00 WIB. Pertandingan di markas Liverpool itu diprediksi akan berjalan panas, mengingat kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan awal.

Namun, performa kontras di liga domestik membuat Los Blancos –julukan Madrid– lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan tipis di markas Liverpool tersebut.

1. Performa Kontras dan Analisis Statistik Kunci

Liverpool, di bawah asuhan Arne Slot, baru saja mengakhiri tren negatif mereka, enam kekalahan dalam tujuh laga terakhir, dengan kemenangan 2-0 atas Aston Villa di matchday ke-10 Liga Inggris 2025-2026. Kemenangan itu membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris.

Sementara di Eropa, The Reds –julukan Liverpool– berada di urutan ke-10 klasemen sementara fase liga dengan enam poin, setelah sebelumnya membantai Eintracht Frankfurt 5-1 dan mengalahkan Atletico Madrid 3-1.

Sebaliknya, Real Madrid asuhan eks pemain Liverpool, Xabi Alonso, sedang berada di puncak performa. Los Blancos baru saja menghancurkan Valencia 4-0 di Liga Spanyol dan kini memimpin tujuh poin di puncak klasemen.

Real Madrid vs Barcelona. (Foto: Instagram/realmadrid)

Pada ajang Liga Champions, Madrid menjadi salah satu dari lima tim yang sempurna dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 1-0 atas Juventus di matchday ketiga. Secara head-to-head di Liga Champions, Madrid unggul 7-4 atas Liverpool, meskipun pertemuan terakhir mereka di Anfield pada November 2024 berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Liverpool.

2. Kondisi Tim

Liverpool datang ke laga ini dengan kabar baik berupa kembalinya Curtis Jones yang telah berlatih, namun pelatih Slot dipastikan tidak bisa menurunkan Alexander Isak (cedera paha), Alisson Becker (hamstring), Giovanni Leoni (ACL), dan Jeremie Frimpong (hamstring). Sementara itu, Real Madrid kehilangan sejumlah pilar di lini pertahanan, termasuk Dani Carvajal (lutut), Antonio Rudiger (otot), dan David Alaba (betis).