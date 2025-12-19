Bojan Hodak Heran Dengar Manajemen Persib Bandung Ingin Datangkan Pemain Baru

Bojan Hodak heran mendengar kabar manajemen ingin mendatangkan pemain baru (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terheran-heran mendengar kabar manajemen ingin mendatangkan pemain baru di bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Ia mengaku tak tahu menahu soal tersebut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Adhitia Putra Herawan, belum lama ini menyatakan pemain baru harus didatangkan untuk memperkuat tim. Apalagi Persib Bandung sudah berhasil menembus babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Heran

Namun, pernyataan itu justru bikin Hodak terheran-heran. Pria asal Kroasia tersebut menyatakan dengan tegas, belum melakukan pembicaraan soal pemain baru.

“Siapa yang mengatakan itu? Adhit? Silahkan tanyakan kepada dia,” kata Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Jumat (19/12/2025).

“Saya tidak tahu dan tidak ada yang bicara dengan saya soal pemain baru. Mungkin Adhit mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu,” imbuhnya.

Sejauh ini, Persib dirumorkan akan mendatangkan dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kedua sosok yang dimaksud adalah Joey Pelupessy dan Maarten Paes.