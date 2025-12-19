Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Heran Dengar Manajemen Persib Bandung Ingin Datangkan Pemain Baru

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |12:34 WIB
Bojan Hodak Heran Dengar Manajemen Persib Bandung Ingin Datangkan Pemain Baru
Bojan Hodak heran mendengar kabar manajemen ingin mendatangkan pemain baru (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terheran-heran mendengar kabar manajemen ingin mendatangkan pemain baru di bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Ia mengaku tak tahu menahu soal tersebut.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Adhitia Putra Herawan, belum lama ini menyatakan pemain baru harus didatangkan untuk memperkuat tim. Apalagi Persib Bandung sudah berhasil menembus babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026.

1. Heran

Persib Bandung vs Borneo FC. (Foto: Instagram/persib)

Namun, pernyataan itu justru bikin Hodak terheran-heran. Pria asal Kroasia tersebut menyatakan dengan tegas, belum melakukan pembicaraan soal pemain baru. 

“Siapa yang mengatakan itu? Adhit? Silahkan tanyakan kepada dia,” kata Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Jumat (19/12/2025).

“Saya tidak tahu dan tidak ada yang bicara dengan saya soal pemain baru. Mungkin Adhit mengetahui sesuatu yang saya tidak tahu,” imbuhnya.

Sejauh ini, Persib dirumorkan akan mendatangkan dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kedua sosok yang dimaksud adalah Joey Pelupessy dan Maarten Paes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190764/mauricio_souza_menanggapi_rumor_persija_jakarta_tertarik_mendatangkan_ivar_jenner-tv48_large.jpg
Persija Jakarta Disebut Berminat Datangkan Ivar Jenner, Mauricio Souza: Diskusi Dulu dengan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/49/3190763/persija_jakarta_siap_melanjutkan_tren_kemenangan_di_super_league_2025_2026-3hf5_large.jpg
Persaingan Juara Super League 2025-2026 Makin Ketat, Persija Jakarta Siap Lanjutkan Tren Kemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/49/3190669/bojan_hodak_bicara_soal_empat_lawan_tersisa_persib_bandung_di_putaran_1_super_league_2025_2026-fD3F_large.jpg
Bojan Hodak Bicara 4 Lawan Tersisa Persib Bandung di Putaran 1 Super League 2025-2026, Bawa-Bawa Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/49/3190453/persebaya_surabaya_berpeluang_menang_atas_borneo_fc_di_super_league_2025_2026_persebayaid-M4NF_large.jpg
Persebaya Surabaya Hadirkan Kekalahan Ketiga Beruntun bagi Borneo FC di Super League 2025-2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657583/atletnya-raih-2-emas-sea-games-2025-exist-ingin-terus-berkontribusi-untuk-indonesia-nrq.webp
Atletnya Raih 2 Emas SEA Games 2025, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_futsal_indonesia_evan_soumilena.jpg
Hector Souto Puji Mental Baja Timnas Futsal Indonesia Usai Taklukkan Malaysia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement