HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persaingan Juara Super League 2025-2026 Makin Ketat, Persija Jakarta Siap Lanjutkan Tren Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |04:49 WIB
Persaingan Juara Super League 2025-2026 Makin Ketat, Persija Jakarta Siap Lanjutkan Tren Kemenangan
Persija Jakarta siap melanjutkan tren kemenangan di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, sadar persaingan juara Super League 2025-2026 semakin ketat. Untuk itu, ia berharap anak asuhnya dapat melanjutkan tren kemenangan.

Persija berada di posisi kedua klasemen Super League 2025-2026 dengan 29 poin dari 13 laga. Sementara itu, Borneo FC bertengger di puncak dengan 33 poin dan di posisi ketiga ada Persib Bandung dengan 28 laga.

1. Tanggung Jawab Besar

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

‎Souza mengatakan timnya terus berbenah agar semakin tangguh. Ia menyadari persaingan dalam perebutan gelar juara tidaklah mudah.

Dalam laga terdekat, Persija akan melawan Semen Padang. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion H Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, pada 22 Desember 2025.

‎"Sejauh ini persiapan berjalan sangat baik. Kami memahami tanggung jawab besar dalam pertandingan ini dan para pemain menunjukkan fokus yang bagus," kata Souza saat ditemui usai latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (19/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
